Вручена премия Jager Music Awards© Jager Music Awards
16 ноября на территории завода «Правда» в Москве состоялась церемония вручения премии в области независимой музыки Jager Music Awards.
Жюри премии, в которое входили 56 журналистов, промоутеров, продюсеров и музыкантов, выбрали победителей из числа номинантов Jager Music Awards в десяти конкурсных категориях:
Группа года
- Монеточка
Сингл года
- Монеточка — «Каждый раз»
Видео года
- Хаски — «Иуда»
Рок группа
- «Казускома»
Хип-хоп
- Хаски
Электроника
- IC3PEAK
Лейбл года
- Ionoff Music
Событие года
- «Боль»
DJ года
- Simple Symmetry
Вклад в индустрию
- PopFarm
Гран-при в категории Young Blood, на которую претендовали около 2500 молодых артистов, выиграло московское трио «Хадн Дадн», в категории Young Blood People’s Choice награждены Oda Mae (Россия), Lexy Weaver (Беларусь) и Drumattack (Казахстан). Победители получили 100 тысяч рублей на музыкальное оборудование.
Обладателями специального приза Jagermeister в категории Young Blood стали Кассета 91, Sroma Hochet и Low Pulse.
На церемонии выступила американская хип-хоп группа Ho99o9, а также «Кровосток», Саша Горчилин, Kraater, Bad Zu, IC3PEAK и другие музыканты.
Подробнее о лауреатах премии можно узнать на сайте Jager Music Awards.
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