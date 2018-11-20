Вручена премия Jager Music Awards

© Jager Music Awards

16 ноября на территории завода «Правда» в Москве состоялась церемония вручения премии в области независимой музыки Jager Music Awards.

Жюри премии, в которое входили 56 журналистов, промоутеров, продюсеров и музыкантов, выбрали победителей из числа номинантов Jager Music Awards в десяти конкурсных категориях:

Группа года

Монеточка

Сингл года

Монеточка — «Каждый раз»

Видео года

Хаски — «Иуда»

Рок группа

«Казускома»

Хип-хоп

Хаски

Электроника

IC3PEAK

Лейбл года

Ionoff Music

Событие года

«Боль»

DJ года

Simple Symmetry

Вклад в индустрию

PopFarm

Гран-при в категории Young Blood, на которую претендовали около 2500 молодых артистов, выиграло московское трио «Хадн Дадн», в категории Young Blood People’s Choice награждены Oda Mae (Россия), Lexy Weaver (Беларусь) и Drumattack (Казахстан). Победители получили 100 тысяч рублей на музыкальное оборудование.

Обладателями специального приза Jagermeister в категории Young Blood стали Кассета 91, Sroma Hochet и Low Pulse.

На церемонии выступила американская хип-хоп группа Ho99o9, а также «Кровосток», Саша Горчилин, Kraater, Bad Zu, IC3PEAK и другие музыканты.

Подробнее о лауреатах премии можно узнать на сайте Jager Music Awards.



