В Москве пройдет фестиваль, посвященный Австро-Венгрии© «Флакон»
17 ноября в пространстве «Куб» на московском дизайн-заводе «Флаконе» состоится урбанистический фестиваль-утопия «Монархия», гости которого смогут принять участие в культурно-образовательной программе, послушать концерты и лекции, познакомиться с гастрономией, искусством и культурой, модой и дизайном стран распавшейся ровно 100 лет назад Австро-Венгерской империи.
Начало в 12:00, вход свободный. Организаторы фестиваля — Венгерский культурный центр, Австрийский культурный форум, Посольство Республики Словения, Чешский культурный центр и Словацкий Институт.
Культурно-образовательная программа фестиваля расскажет об историческом наследии и современных тенденциях в искусстве, кино, моде, дизайне и архитектуре стран-организаторов проекта.
На главной фестивальной площадке под названием «Отель Будапешт» весь день будут идти лекции. Также на фестивале выступят психоделическая рок-группа Jü (Венгрия) и фри-джазовое трио Krispel/Schellander/Miklos (Австрия-Словения-Венгрия), а Беата Мори (Венгрия) даст концерт на единственной в России цимбале.
Кроме того, в программе премьера фильма «Балатон метод» и встреча с режиссером Балинтом Симлером, показ словацкой документальной картины «Свобода под грузом», выставка плакатов Андрея Тота (Венгрия), показ концертных роликов А38, презентации новых коллекций австрийских, венгерских и чешских модельеров и многое другое.
Полностью программа фестиваля «Монархия» опубликована на сайте дизайн-завода «Флакон».
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