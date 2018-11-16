В Москве пройдет фестиваль, посвященный Австро-Венгрии

17 ноября в пространстве «Куб» на московском дизайн-заводе «Флаконе» состоится урбанистический фестиваль-утопия «Монархия», гости которого смогут принять участие в культурно-образовательной программе, послушать концерты и лекции, познакомиться с гастрономией, искусством и культурой, модой и дизайном стран распавшейся ровно 100 лет назад Австро-Венгерской империи.

Начало в 12:00, вход свободный. Организаторы фестиваля — Венгерский культурный центр, Австрийский культурный форум, Посольство Республики Словения, Чешский культурный центр и Словацкий Институт.

Культурно-образовательная программа фестиваля расскажет об историческом наследии и современных тенденциях в искусстве, кино, моде, дизайне и архитектуре стран-организаторов проекта.

На главной фестивальной площадке под названием «Отель Будапешт» весь день будут идти лекции. Также на фестивале выступят психоделическая рок-группа Jü (Венгрия) и фри-джазовое трио Krispel/Schellander/Miklos (Австрия-Словения-Венгрия), а Беата Мори (Венгрия) даст концерт на единственной в России цимбале.

Кроме того, в программе премьера фильма «Балатон метод» и встреча с режиссером Балинтом Симлером, показ словацкой документальной картины «Свобода под грузом», выставка плакатов Андрея Тота (Венгрия), показ концертных роликов А38, презентации новых коллекций австрийских, венгерских и чешских модельеров и многое другое.

Полностью программа фестиваля «Монархия» опубликована на сайте дизайн-завода «Флакон».



