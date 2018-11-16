Третьяковка оцифрует коллекцию на частные пожертвования

15 ноября на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) представила проект My Tretyakov, который позволит оцифровать коллекцию на частные пожертвования от пользователей новой платформы.

Об этом сообщает пресс-служба компании RDI.Digital, которая разрабатывает проект My Tretyakov совместно с ГТГ.

«Третьяковская галерея в сотрудничестве с интегратором цифровых технологий RDI.Digital разрабатывает проект My Tretyakov, который позволит оцифровать экспонаты Галереи и сделать уникальную коллекцию Третьяковки доступной пользователям по всему миру. Любой желающий может внести свой вклад в проект», — цитирует пресс-служба выступление генерального директора ГТГ Зельфиры Трегуловой на Деловой площадке VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Сервис My Tretyakov реализует новый способ вовлеченности в искусство: пользователь — физическое лицо или компания — жертвует деньги на оцифровку экспоната ГТГ и становится его патроном.

«Сумма пожертвования пока обсуждается. Система случайным образом выбирает, какая единица хранения (электронная копия предмета искусства) будет считаться оцифрованной с помощью этого патрона, и связывает имя с предметом. Связь имени или названия компании с оцифрованным экспонатом закрепляется при помощи блокчейн-технологии, разработанной австрийской компанией Riddle&Code», — пояснили в пресс-службе.

По замыслу разработчиков, патрон сможет выбрать, будет ли он упомянут всякий раз, когда «его» экспонат демонстрируется в цифровом виде, или останется инкогнито. Также можно будет «подарить» цифровую версию шедевра другому человеку. С помощью интерфейса My Tretyakov патрон сможет собирать информацию об «опекаемом» им шедевре, платформа позволит изучать и узнавать интересы других участников My Tretyakov через их профили, а также создавать собственные коллекции из работ ГТГ.

Все цифровые «экспонаты» будут взаимосвязаны и образуют гигантскую сеть, обеспечивая базу для приложений с использованием искусственного интеллекта, основанных на поведении пользователей.

«Цель My Tretyakov — дать каждому человеку в любой точке мира возможность прикоснуться к русскому искусству, которое собирают, исследуют и сохраняют в Третьяковской галерее. Запуск проекта придаст делу П.М. Третьякова новый виток развития: каждый пользователь становится "меценатом одного шедевра", как и основатель Галереи, создавая условия для демонстрации работ художников в новом, теперь уже цифровом пространстве», — приводит пресс-служба слова генерального директора RDI.Digital Алексея Стеблева.

«Проект призван преодолеть географические ограничения, сблизить людей, интересующихся искусством, дать пользователям чувство причастности к культурному наследию, а также вовлечь новую и, особенно, молодую аудиторию, — говорит Зельфира Трегулова. — Мы ставим амбициозную цель — сделать русское искусство важной частью ежедневной жизни людей по всему миру».

P.S. Презентационный ролик проекта My Tretyakov можно посмотреть на сайте RDI.Digital.



