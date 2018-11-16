Выставка к пятилетию проекта «Последний адрес» откроется в Москве

© Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева

С 21 ноября по 16 декабря Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, Фонд «Последний адрес» и Международный Мемориал представят выставку, посвященная пятилетию проекта «Последний адрес».

Проект «Последний адрес», увековечивающий память жертв репрессий, был иницирован в 2014 году. С тех пор в десятках населенных пунктов России, Украины, Молдовы и Грузии установлено более 800 персональных мемориальных знаков на фасадах домов, адреса которых стали последними прижизненными адресами жертв репрессий.

«Одна из основных схваток сегодняшнего дня идет на территории восьмидесятилетней давности — соотношение позиций по поводу событий того времени оказывается зеркалом того, что происходит в России в сейчас», — считает куратор выставки «Последний адрес / 5 лет» Анна Наринская.

«Именно вокруг этой мысли построена выставка, посвященная пятилетию "Последнего адреса". Это видеоинсталляция-конструктор, воспроизводящая в концентрированном виде жизнь проекта в нашем "сегодня", идущая от предельной документальности в каждом конкретном сюжете к обобщению и даже метафоре», — сообщают организаторы выставки на сайте Музея архитектуры.

«"Последний адрес / 5 лет": лабиринт из видео, аудио и шрифтовой анимации деконструирующий, а затем снова собирающий воедино историю установки таблички, — пишут они. — "Оболочка", придуманная Надей Корбут и Кириллом Ассом для документальных зарисовок, созданных Еленой Ваниной и Кириллом Кулагиным в Москве, Петербурге и Перми, делает зрителя соучастником этого действия, которое — в этом нет сомнений — отражает то, насколько сегодня общество готово работать с памятью».



