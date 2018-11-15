Фильм «Три лица» Джафара Панахи выходит в российский прокат© «Иноекино»
22 ноября компания «Иноекино» выпускает в прокат в кинотеатрах России драму иранского режиссера Джафара Панахи «Три лица».
Мировая премьера картины состоялась в мае 2018 года на Каннском фестивале, где она получила приз за лучший сценарий.
«Джафар Панахи — один из самых известных и титулованных режиссеров иранской новой волны, уже 8 лет работает вопреки судебному запрету на занятие кинематографической деятельностью в Иране и не может покинуть страну. Джафар Панахи решил обратиться к истории иранского кинематографа и исследовать с какими препятствиями сталкивались её деятели в разные периоды. Так появилась идея обратиться к трем поколениям, из прошлого, настоящего и будущего, через трех персонажей актрис», — сообщает сайт компании «Иноекино».
- «Три лица» (Se rokh, Иран, 2018)
Режиссер — Джафар Панахи
Сценарий: Джафар Панахи, Надер Севар
Оператор: Амин Джафари
В ролях: Бехназ Джафари, Джафар Панахи, Марзиех Резаи
Синопсис: Знаменитая иранская актриса Бехназ Джафари получает видео, в котором молодая девушка обвиняет звезду в том, что та игнорирует ее многочисленные просьбы о помощи. Семья запрещает юной актрисе учиться в Тегеранском театральном университете, из-за чего она решает покончить с собой. Видео обрывается, и дальнейшая судьба девушки остается неизвестной. Бехназ бросает съемки и вместе с режиссером Джафаром Панахи едет в высокогорную деревушку, чтобы выяснить, что произошло.
Перед выходом фильма в прокат предпремьерные показы пройдут в Москве, Петербурге и Новосибирске:
Москва
20 ноября — Премьера в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» с проектом «Каро.Арт» и журналом «Искусство кино»
Фильм представит кинокритик журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева
22 ноября — Премьера в кинозале Третьяковской галереи
Об иранском кино и режиссере Джафаре Панахи расскажет куратор кинопрограмм Третьяковской галереи Максим Павлов
23 ноября — Премьера в кинотеатре «Звезда» с «Москино» и журналом «Искусство кино»
Фильм представит кинокритик журнала «Искусство кино» Нина Цыркун
Петербург
20 ноября — Премьера фильма и презентация нового номера журнала «Сеанс» в кинотеатре «Аврора»
Фильм представит шеф-редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов и кинокритик Андрей Карташов
21 ноября — Премьера в кинотеатре «Каро 9 Варшавский Экспресс» с «Каро.Арт» в рамках проекта «Молодый критики»
Теоретик кино Мария Грибова и куратор проектов «Иноекино» Екатерина Долинина представят фильм, а после показа обсудят его со зрителями
25 ноября — Премьера в кинотеатре «Каро 11 Охта» и «Охта Lab» с «Каро.Арт» и культурно-образовательным пространством «Охта Lab»
Специальный показ в кинотеатре «Каро 11 Охта» и дискуссия после фильма в «Охта Lab» с киноведами Натальей Казуровой и Джамилей Двинятиной
Новосибирск
- 20 ноября — Премьера в кинотеатре «Победа» После просмотра обсуждение фильма в контексте творчества Панахи и истории иранского кинематографа с кинокритиком и программным директором «Победы» Максимом Селезневым
Все сеансы на языке фарси с русскими субтитрами.
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