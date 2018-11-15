Марина Давыдова поставит спектакль в Гамбурге© Thalia Theater
27 апреля в гамбургском театре Thalia состоится премьера спектакля «Checkpoint Woodstock». В качестве драматурга и режиссера выступит театральный критик, главный редактор журнала «Театр» и арт-директор фестиваля NET Марина Давыдова.
«"Checkpoint Woodstock" — это реквием по эпохе 1968 года перед лицом времени, когда на Востоке и на Западе появляется все больше и больше правых движений», — говорится в описании спектакля на сайте театра Thalia.
«Предвосхищая то и дело возникающие вопросы, сразу же отвечу здесь, — написала Марина Давыдова в своем фейсбуке. — Да, это именно спектакль. Да, на прямо на сцене театра Thalia (а где же еще?). Да, это мой собственный текст и идея тоже (чужие тексты и чужие идеи я пока не умею ставить)). Да, там будут играть немецкие артисты».
Сценограф спектакля «Checkpoint Woodstock» — Зиновий Марголин, композитор — Владимир Раннев.
Копродюсеры проекта — Национальный театр Литвы (Вильнюс), театр HAU Hebbel um Ufer (Берлин) и «Гоголь-центр» (Москва).
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