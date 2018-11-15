Фестиваль «Территория» едет на Сахалин

© «Территория»

С 3 по 9 декабря фестиваль-школа современного искусства «Территория» проведет в Сахалинской области фестиваль «Территория. Сахалин».

Программа фестиваля объединит драматические спектакли, танец, музыку и изобразительное искусство, сообщает сайт «Территории».

В театральную часть программы войдут спектакли Театра наций, Мастерской Дмитрия Брусникина, театра «Трикстер» (Москва), театра «Провинциальные танцы» (Екатеринбург), Красноярского театра юного зрителя, в музыкальную — концерт солистов театра «Геликон-опера» (Москва), в художественную — выставка Московского музея современного искусства (ММОМА).

Кроме того, в рамках фестиваля на Сахалине впервые побывает немецкая театральная компания Rimini Protokoll со спектаклем «В гостях. Европа».

Важная составляющая фестиваля «Территория. Сахалин» — образовательная программа для специалистов в сфере культуры и искусства, работающих на Дальнем Востоке. Молодые актеры, режиссеры, музыканты, хореографы, художники и арт-менеджеры посетят лекции и мастер-классы участников фестиваля и приглашенных специалистов — известных театральных режиссеров, художников, критиков, продюсеров, — и увидят все события фестиваля.







