В Якутии установлен объект Николая Полисского

© Артмоссфера

Основатель фестиваля «Архстояние», художник Николай Полисский представил на V Якутской биеннале современного искусства BY-18 ленд-арт объект «Священный табун мифических лошадей».

Об этом сообщает творческое объединение «Артмоссфера», которое в этом году курирует паблик-арт программу V Якутской биеннале современного искусства BY-18 (кураторы — Сабина Чагина и Юлия Василенко).

Этой осенью в рамках проекта Николай Полисский, который уже 20 лет создает объекты из природных материалов, установил в селе Владимировка (городской округ Якутск) свой новый ленд-арт объект — «Священный табун мифических лошадей». Все фигуры сплетены из тальника — лозы, растущей в сырой местности. Проект создавался в тесном взаимодействии с местными жителями, в его создании приняли участие более 350 человек.

Полисский обращается к центральному образу мировоззрения народа Саха, бессменному спутнику человека в этих краях — лошади. Сакральное значение этого животного небесного происхождения закреплено в традиционных верованиях и в устном народном творчестве. В героическом эпосе Олонхо лошадь выступает в качестве верного советника, друга богатырей и прообраза верховного божества Күн Дьөһөгөй Айыы. Разгребающая копытами снег якутская служит для человека опорой и важной частью материальной и духовной культуры.

«Священный табун мифических лошадей» расположен в местности, которая считается священной еще со времен прародителя народа Саха — Омоҕой Баай.

«Мы долго искали подходящее место, поскольку хотели задать масштаб, отразив просторы якутской земли, — говорит Николай Полисский. — Я поспрашивал местных и они привели меня в долину, где я увидел совершенно космический пейзаж. Сначала я решил, что здесь можно установить какие-то летающие тарелки. Но спустя время понял, что это должен быть мифический, не лишенный футуристского взгляда, мистический табун. Мне хотелось совместить традиции и захватывающую атмосферу места, подчеркнуть его уникальность. Местные жители поддержали мою идею. Искусство должно быть создано людьми, быть понятным и близким. Это и есть мой творческий почерк.



