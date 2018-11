Лейбл «Снегири» отпразднует юбилей в Москве

21 ноября в московском клубе «Мумий Тролль Music Bar» состоится вечеринка, посвященная 20-летию независимого лейбла «Снегири Музыка», основанного в 1998 году лидером группы «Мегаполис» Олегом Нестеровым.

Начало в 21:00, на вечеринке «Снегири@20» выступят Олег Нестеров, Алина Орлова, группа СБПЧ и другие артисты.

«Дорогие друзья, "Снегири" в полете ровно двадцать лет, и грех не отметить это событие особым образом, — пишут организаторы вечеринки на сайте «Мумий Тролль Music Bar». — Мы выбрали формат трансмедийной вечеринки, где справедливо будут сочетаться и музыка, и истории, впервые рассказанные Олегом Нестеровым, и видеоскелеты из нашего шкафчика — архивные съемки Бог Знает Чего. Ну и конечно гости — наши прекрасные артисты и выпускники, все, кто делал "Снегири" и помогал нам все эти годы».

За 20 лет «Снегири» выпустили более 150 релизов в разных жанрах — happy electronic, chanson, singers-songwriters, experimental hip-hop, radio-friendly pop, electronic surf, idm, piano-driven rock, disco-punk.

Среди музыкантов, чьи альбомы выходили на лейбле, «Маша и Медведи», Найк Борзов, Евгений Гришковец, «Ундервуд», 2H Company, «Ёлочные игрушки», «Хоронько-оркестр», «Биплан», «Лакмус», «Нож для Фрау Мюллер», «Кассиопея», Cheese people, NetSlov, Everything is made in China, Варя Демидова, The Retuses, Алина Орлова, Игорь Вдовин, Ifwe и «Мгзавреби».