В Иркутске покажут новое немецкое кино

В Иркутске покажут новое немецкое киноКадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»© Grandfilm
С 22 по 26 ноября Гёте-Институт в Новосибирске и Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта представят в иркутском кинотеатре «Художественный» фестиваль «Новое немецкое кино».
Как сообщает пресс-служба Гёте-Института, программа фестиваля составлена из немецких фильмов последних двух лет, после сеансов состоится обсуждение фильмов с языковым ассистентом Гёте-Института Тобиасом Корбе.
«Разнообразие подборки позволит каждому зрителю найти фильм на свой вкус, — отмечают организаторы фестиваля. — В этом году зрителей ожидают неожиданные ракурсы и удивительные киноприключения: фильм "Между рядами" представит трогательную лав-стори в товарной вселенной супермаркета, прекрасная Диана Крюгер в остросюжетной драме "На пределе" перевоплотится в требующую справедливости мстительницу, Джим Пуговка и машинист Лукас увезут самых маленьких на паровозе-вездеходе Эмме в страну Медландию, а взрослым можно отправиться на поиски коммунизма без коммунистов вместе с Франциском Ассизским и героями фильма "Самокритика буржуазного пса"».
Расписание:
22 ноября в 20:00 — «Между рядами» (In den Gängen, Германия, 2018), реж. Томас Штубер
на немецком языке с русскими субтитрами, 16+
25 ноября в 11:55 — «Джим Пуговка и машинст Лукас» (Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Германия, 2018), реж. Деннис Ганзель
русский дубляж, 6+
25 ноября в 15:40 — «На пределе» (Aus dem Nichts, Германия-Франция, 2017), реж. Фатих Акин
на немецком языке с русскими субтитрами, 18+
26 ноября в 18:10 — «Самокритика буржуазного пса» (Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, Германия-Италия, 2017), реж. Юлиан Радльмайер
на немецком и английском языке с русскими субтитрами, 16+
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