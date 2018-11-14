 
13:47 14 ноября 2018Новости
2160
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

В Иркутске покажут новое немецкое кино

News_detailed_pictureКадр из фильма «Самокритика буржуазного пса»© Grandfilm

С 22 по 26 ноября Гёте-Институт в Новосибирске и Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта представят в иркутском кинотеатре «Художественный» фестиваль «Новое немецкое кино».

Как сообщает пресс-служба Гёте-Института, программа фестиваля составлена из немецких фильмов последних двух лет, после сеансов состоится обсуждение фильмов с языковым ассистентом Гёте-Института Тобиасом Корбе.

«Разнообразие подборки позволит каждому зрителю найти фильм на свой вкус, — отмечают организаторы фестиваля. — В этом году зрителей ожидают неожиданные ракурсы и удивительные киноприключения: фильм "Между рядами" представит трогательную лав-стори в товарной вселенной супермаркета, прекрасная Диана Крюгер в остросюжетной драме "На пределе" перевоплотится в требующую справедливости мстительницу, Джим Пуговка и машинист Лукас увезут самых маленьких на паровозе-вездеходе Эмме в страну Медландию, а взрослым можно отправиться на поиски коммунизма без коммунистов вместе с Франциском Ассизским и героями фильма "Самокритика буржуазного пса"».

Расписание:

  • 22 ноября в 20:00 — «Между рядами» (In den Gängen, Германия, 2018), реж. Томас Штубер
    на немецком языке с русскими субтитрами, 16+

  • 25 ноября в 11:55 — «Джим Пуговка и машинст Лукас» (Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Германия, 2018), реж. Деннис Ганзель
    русский дубляж, 6+

  • 25 ноября в 15:40 — «На пределе» (Aus dem Nichts, Германия-Франция, 2017), реж. Фатих Акин
    на немецком языке с русскими субтитрами, 18+

  • 26 ноября в 18:10 — «Самокритика буржуазного пса» (Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, Германия-Италия, 2017), реж. Юлиан Радльмайер
    на немецком и английском языке с русскими субтитрами, 16+

Комментарии


Сегодня на сайте

АквариумColta Specials
Аквариум 

Москва как хорошеющий день ото дня аквариум в фотопроекте Валерия Нистратова

13 ноября 201821200