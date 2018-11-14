В Иркутске покажут новое немецкое кино

Кадр из фильма «Самокритика буржуазного пса» © Grandfilm

С 22 по 26 ноября Гёте-Институт в Новосибирске и Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта представят в иркутском кинотеатре «Художественный» фестиваль «Новое немецкое кино».

Как сообщает пресс-служба Гёте-Института, программа фестиваля составлена из немецких фильмов последних двух лет, после сеансов состоится обсуждение фильмов с языковым ассистентом Гёте-Института Тобиасом Корбе.

«Разнообразие подборки позволит каждому зрителю найти фильм на свой вкус, — отмечают организаторы фестиваля. — В этом году зрителей ожидают неожиданные ракурсы и удивительные киноприключения: фильм "Между рядами" представит трогательную лав-стори в товарной вселенной супермаркета, прекрасная Диана Крюгер в остросюжетной драме "На пределе" перевоплотится в требующую справедливости мстительницу, Джим Пуговка и машинист Лукас увезут самых маленьких на паровозе-вездеходе Эмме в страну Медландию, а взрослым можно отправиться на поиски коммунизма без коммунистов вместе с Франциском Ассизским и героями фильма "Самокритика буржуазного пса"».

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