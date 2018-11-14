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В Москве откроется выставка о «Журнальном зале»

News_detailed_picture© magazines.russ.ru

С 20 ноября по 16 декабря в галерее «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» пройдет выставка «Журнальный зал», посвященная закрытию одноименного проекта – крупнейшего онлайн-архива российской литературной периодики.

Обновление сайта «Журнальный зал» прекратилось в октябре 2018 года. На выставке «Журнальный зал» в пространстве галереи «Пересветов переулок» будет представлена инсталляция, конструкция которой отразит структуру сайта.

Для номеров всех журналов, архивировавшихся сайтом с 1996 года (около 3750 номеров 39 периодических изданий), в этой конструкции будет отведено физическое место хранения.

Всем, кто пользовался «Журнальным залом», кураторы выставки Дарья Серенко и Александра Киселева предлагают принести и оставить на время ее работы журналы разных лет из своих домашних библиотек и тем самым принять участие в эксперименте: сможет ли сообщество своими силами собрать архив в реальном пространстве?

В программе выставки:

  • 20 ноября — открытие, коллективная акция «Пьеса о жизни литературного сообщества в I части»;
  • 21 ноября — «Разбор архива: дискуссия»;
  • 1 декабря — «Разбор архива: поэтические чтения»;
  • 8 декабря — «Пересветов переулок: разбор архива», паблик-ток и мини-лекция об истории архивов;
  • 16 декабря — финисаж, «Разбор архива: поэтические чтения».

Кроме того, 20 и 28 ноября и 5 и 12 декабря состоятся кураторские экскурсии по выставке.



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