Журнал The New Times собрал 22 млн на выплату штрафа© Yevgenia M. Albats / Facebook
Сегодня, 13 ноября, главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац сообшила о завершении краудфандинговой кампании для погашение 22-миллионного штрафа, наложенного судом на издание.
«На четвертые сутки сбора собрано 25 миллионов 443 тысячи 090 рублей», — написала Евгения Альбац в своем фейсбуке, поблагодарив всех принявших участие в кампании.
В мае Тверская прокуратура Москвы запросила у редакции The New Times документы об источниках и размере финансирования журнала за последние полтора года. В конце октября мировой суд в Москве постановил взыскать с The New Times штраф в размере 22 млн рублей.
«Это самый большой штраф за всю историю российских СМИ», — напоминает The New Times.
Комментируя это судебное решение, адвокат Вадим Прохоров заявлял, что выплата штрафа равносильна принудительному закрытию журнала, так как эта сумма была получена The New Times за весь 2017 год. Также адвокат отметил, что постановление было вынесено судом на следующий день после после эфира Евгении Альбац с Алексеем Навальным на «Эхе Москвы».
новости
Вчера
17:26Журнал The New Times собрал 22 млн на выплату штрафа
15:59Ho99o9 приедут в Москву на церемонию Jager Music Awards
15:02В Петербурге пройдет ретроспектива Паши 183
13:58Обновленный «Пассаж» — соискатель «Золотого Трезини»
12:18Четверть россиян не пользуется интернетом
11:42Ян Елинек выступит в «Плутоне»
12 ноября 2018
17:23ММОМА готовит большую выставку Михаила Шемякина
16:00Назначен новый главред журнала «Музыкальная академия»
15:26В «Октябре» пройдет ретроспектива Ларса фон ТриераВсе новости