Журнал The New Times собрал 22 млн на выплату штрафа

© Yevgenia M. Albats / Facebook

Сегодня, 13 ноября, главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац сообшила о завершении краудфандинговой кампании для погашение 22-миллионного штрафа, наложенного судом на издание.

«На четвертые сутки сбора собрано 25 миллионов 443 тысячи 090 рублей», — написала Евгения Альбац в своем фейсбуке, поблагодарив всех принявших участие в кампании.

В мае Тверская прокуратура Москвы запросила у редакции The New Times документы об источниках и размере финансирования журнала за последние полтора года. В конце октября мировой суд в Москве постановил взыскать с The New Times штраф в размере 22 млн рублей.

«Это самый большой штраф за всю историю российских СМИ», — напоминает The New Times.

Комментируя это судебное решение, адвокат Вадим Прохоров заявлял, что выплата штрафа равносильна принудительному закрытию журнала, так как эта сумма была получена The New Times за весь 2017 год. Также адвокат отметил, что постановление было вынесено судом на следующий день после после эфира Евгении Альбац с Алексеем Навальным на «Эхе Москвы».