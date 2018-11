В Петербурге пройдет ретроспектива Паши 183

17 ноября в Музее стрит-арта откроется пройдет первая в Петербурге ретроспективная выставка, посвященная творчеству уличного художника Павла Пухова (Паша 183).

Экспозиция займет три этажа бывшего заводского пространства «Котельная», где располагается Музей стрит-арта. В нее войдут более 65 работ — холсты, трафареты, арт-объекты, реконструкции инсталляций и медиазоны.

«Паша 183. Ретроспектива» продлится до 3 марта 2019 года и станет первой персональной выставкой «русского Бэнкси», которая пройдет в индустриальном пространстве: именно в такой атмосфере преимущественно творил художник.

Паша 183 начинал как граффити-райтер, переносящий на стены фотографии любимых музыкантов, и за 14 лет проделал огромный творческий путь, став автором масштабных инсталляций с использованием световых и оптических эффектов, сложных объектов, интерактивных и медийных проектов.

Мировую известность Паша 183 получил в 2012 году благодаря публикациям в зарубежных изданиях (The Guardian, The Huffington Post, The Telegraph). Творчество художника оказало значительное влияние на восприятие стрит-арта в России и показало, что интервенция в городское пространство может стать полноценным художественным высказыванием. Паша 183 умер от остановки сердца в возрасте 29 лет в 2013 году. После его смерти британский художник Бэнкси посвятил Паше работу «P183. R.I.P».

Большинство уличных работ Паши 183 утрачено, но благодаря авторской видеодокументации идеи художника не пропали бесследно. Посетители выставки смогут увидеть знаменитую «Аленку», воссозданную комнату художника с его личными вещами и работу «Буханка» — распиленный полицейский автомобиль, который Паша решил «порезать на тосты и запечь».