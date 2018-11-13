Обновленный «Пассаж» — соискатель «Золотого Трезини»

© «Золотой Трезини»

Проект реновации торговой галереи «Пассаж», реализованный Jensen Group, участвует в новом архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини». Галерея претендует на первое место в номинации «Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции памятника архитектуры».

Реновация торгового дома «Пассаж», одного из старейших универмагов Европы, — важная инициатива для Петербурга, отмечает пресс-служба конкурса. «Пассаж» — не только одна из доминант Невского проспекта, но и символ города. Для Jensen Group реставрация торговой галереи стала самым значимым проектом. В этом году «Пассажу» исполняется 170 лет, и компания рада в этот юбилейный год закончить большую часть работ по реновации торгового дома.

На протяжении 170 лет в знаменитой галерее на Невском проспекте, 48, кипела культурная жизнь: работали театры, лекторий, рестораны, кафе и кабаре. Последние крупные реставрационные работы проходили в «Пассаже» в 1900—1901 годах, то есть более 117 лет назад. Естественно, в советское время проводили строительные работы (в частности, под руководством Н.А. Троцкого в 1934 году), но они не носили системного характера.

Самым сложным при реализации проекта было приспособить здание для современного использования максимально корректно и незаметно, не затронув предмет охраны и не изменив всем знакомый исторический облик памятника. С этой целью компания сотрудничала с лучшими архитекторами, реставраторами, дизайнерами и специалистами по инженерным системам.

Вторая задача — существенно продлить жизнь строительным конструкциям здания, в том числе фундаментам, историческим сводчатым перекрытиям, несущим стенам. На это были потрачены огромные средства, но результат того стоит — здание простоит в целости и сохранности еще многие десятилетия.

Автор концепции реновации — руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн, генеральный проектировщик — ООО «Петроградпроект», главный архитектор проекта — Владимир Бурыгин.

Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (ок. 1670–1734) — первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Конкурс проводится под девизом «Недвижимость как искусство» при поддержке дипломатического представительства этой страны в Петербурге, а почетным председателем жюри является Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль.

Также среди членов жюри историк Лев Лурье, архитекторы Максим Атаянц и Олег Романов, джазовый музыкант Давид Голощекин, модельер Татьяна Парфенова, фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец, автор памятника Доменико Трезини на Васильевском острове, скульптор Павел Игнатьев, художник Ольга Тобрелутс, певица Диана Арбенина, композитор Владимир Раннев. Приветственное письмо участникам и жюри конкурса направил художник и скульптор Михаил Шемякин.

В конкурсе участвуют 170 проектов в 12 номинациях. Прием заявок завершился 15 октября. Победители конкурса будут определены по итогам тайного голосования. На церемонии награждения лауреатов, которая пройдет 29 ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных, выступит Генеральный консул Швейцарии в Петербурге Роджер М. Кулль и состоится театрализованное представление с участием ведущей актрисы БДТ Полины Толстун и квартета Константина Хазановича.



