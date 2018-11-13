Четверть россиян не пользуется интернетом

Около четверти (24%) жителей России сообщили, что никогда не выходят в интернет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром», передает «Интерфакс».

Ежедневно пользуются интернетом 57% взрослых респондентов, еще 12% выходят в сеть несколько раз в неделю, 7% — раз в неделю или реже. По данным прошлогоднего опроса, ежедневно интернетом пользовались 49% взрослых граждан РФ, в доля тех, кто им не пользовался вообще составляла 27%.

Самая активная категория постоянных пользователей интернета — граждане в возрасте от 18 до 24 лет, 90% из них ежедневно пользуются интернетом (на 5% больше, чем год назад). В категории граждан 25–39 лет этот показатель составляет 83% (73% в 2017 году), в категории 40–54 лет — 60% (50% в 2017 году).

Быстро растет активность пользования интернетом среди граждан старше 55 лет: в 2018 году 25% представителей этой возрастной группы ежедневно выходили в интернет (в 2017 году это показатель составлял 17%, в 2015 году — 9%).

Опрос проводился 18–24 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.







