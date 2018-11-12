ММОМА готовит большую выставку Михаила Шемякина

Михаил Шемякин. Павел I. 2007 (фрагмент) © ММОМА

С 21 ноября по 27 января в Московском музее современного искусства (ММОМА) пройдет ретроспективная выставка «Михаил Шемякин. Метафизическая мастерская», приуроченная к 75-летию художника.

«"Михаил Шемякин. Метафизическая мастерская" в ММОМА — первая в Москве за долгие годы персональная выставка, репрезентирующая все грани художника», — сообщает сайт ММОМА.

Выставка (куратор и архитектор — художник Алексей Трегубов) охватит ключевые периоды творчества Михаила Шемякина и все направления его деятельности.

В экспозицию войдут более 250 произведений в разных техниках — живопись, скульптура, графика, — из Государственного Русского музея, ММОМА, Государственного академического Мариинского театра, Фонда художника Михаила Шемякина, фонда киностудии «Союзмультфильм», частных собраний и личного собрания художника во Франции.

В частности, на выставке в ММОМА можно будет увидеть работы из знаменитых серий «Тротуары Парижа», «Коконы», «Театр», «Гражданская война» и «Мета-бюсты».

Важной частью экспозиции станут лаборатории-мастерские художника. Представленные в них архивные материалы, эскизы и рисунки познакомят зрителя с процессом создания произведений, помогут проследить их взаимосвязь с временным контекстом.



















