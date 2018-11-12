Алексей Иванов расскажет в «Пионере» о своем новом романе

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19 ноября в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится встреча с писателем Алексеем Ивановым, посвященная его новому роману «Пищеблок».

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

«"Пищеблок" – простая и веселая история о сложных и серьезных вещах, — говорится в аннотации к книге на сайте издательства АСТ. — Есть дети как дети — с играми, ссорами, фантазиями и бестолковостью. Есть пионерство, уже никому не нужное и формальное. А есть вампиры, которым надо жить среди людей, но по своим вампирским правилам».

Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов обсудит с Алексеем Ивановым роман «Пищеблок», а также поговорит о том, как в жизнь подростков 80-х проникают вампиры и что важно помнить о последнем десятилетии советского проекта.

Почему главный герой чувствует себя мертвым? Как формировалось подсознание людей, родившихся в последние годы существования Советского Союза? Почему формируется ностальгия по идеальному советскому прошлому? Какие мифы работали и разрушались в последнее десятилетие СССР? Как воспринимаются советские страшные истории и фольклор сегодня? Как нарушали советский режим в пионерских лагерях?

На встрече можно будет купить книгу «Пищеблок» по специальной цене и подписать ее у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.



