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Главред «Медузы» покидает свой пост

News_detailed_picture© НИУ ВШЭ

Сегодня, 9 ноября, объявил об отставке главный редактор интернет-издания «Медуза» Иван Колпаков, занимавший этот пост с 2016 года.

Как сообщает «Медуза», это решение связано с обвинениями, которые выдвинула против Колпакова жена одного из сотрудников издания. Позже этот сотрудник уволился по собственному желанию.

После инцидента на вечеринке «Медузы», давшего основания заподозрить Колпакова в сексуальном харассменте и широко обсуждавшегося в соцсетях, совет директоров «Медузы» решил оставить его на посту главреда. Несмотря на это, Колпаков принял решение об уходе.

«Я ухожу, потому что не вижу иного выхода, — написал он в фейсбуке. — Потому что так будет лучше для «Медузы». Всё же позволю себе сказать, как я это чувствую. Я ухожу, потому что мне больно видеть, как вы уничтожаете то, что я строил. Потому что мне противна несправедливость. Потому что не все, что сломалось, нужно обязательно чинить. По поводу так называемого инцидента. Я категорически отказываюсь признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах. Но я оказался в ситуации, когда невозможно и бессмысленно себя защищать».

Исполняющим обязанности глареда назначена Татьяна Ершова, которая раньше занимала должность управляющего редактора «Медузы».





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