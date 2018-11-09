В музее-заповеднике «Царицино» покажут фильм «Гипноз пространства»

10 ноября в зале Arzamas Большого дворца Государственного музея-заповедника «Царицыно» в Москве будет показан документальный фильм «Гипноз пространства», снятый во время работы выставки «Гипноз пространства. Воображаемая архитектура. Путь из древности в сегодня».

Начало в 17:00, вход по билету в музей.

Выставка «Гипноз пространства. Воображаемая архитектура. Путь из древности в сегодня» (главный куратор — искусствовед Сергей Хачатуров) проходила в Большом дворце с 24 июля по 23 сентября 2018 года.

«За час экранного времени зритель снова увидит все залы выставки, услышит интервью с куратором и художниками, подслушает случайно пойманные реплики посетителей», — сообщает сайт музея-заповедника «Царицыно».

Фильм снял и смонтировал выпускник художественно-графического факультета Московского педагогического государственного университета Влад Латош. В объектив камеры попали режиссер Андрей Хржановский, чьи мультфильмы были частью экспозиции, художник «Электротеатра Станиславский» Степан Лукьянов, благодаря которому выставочные залы напоминали сцены из спектаклей, кинорежиссер Андрей Сильвестров, снявший специально для выставки оперу-буфф об архитектуре и философии, автор серии картин, на которых изображены вымышленные герои некой компьютерной игры Владимр Карташов и портретист Егор Кошелев, запечатлевший на холсте актеров театра «Июльансамбль».







