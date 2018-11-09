Российский документальный фильм вошел в лонг-лист премии «Оскар»

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В лонг-листе претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» Россию представляет картина «Дорога» (The Road Movie) режиссера Дмитрия Калашникова.

Список из 166 фильмов опубликован на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук, присуждающей премию.

Семидесятиминутный фильм Дмитрия Калашникова «Дорога» полностью смонтирован из записей, сделанных автомобильными видеорегистраторами на дорогах России.

«Актуальность эксперимента Калашникова в том, что материалом становится та форма реальности, которой кинематограф уступил свои функции медиума, то есть самоорганизующаяся реальность», — писал о фильме журнал «Искусство кино».

Шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм», в который войдут 15 картин, объявят 17 декабря, пять фильмов-номинантов — 22 января 2019 года, церемония награждения лауреатов пройдет 24 февраля.

P.S. РИА Новости публикует комментарий Дмитрия Калашникова: «Заявку подавала продюсер фильма, так что об этом я знал. Неожиданно было то, что она прошла. Я особо не загадываю, конкуренция очень большая, но если получится пройти дальше, то буду очень рад».



