Российский документальный фильм вошел в лонг-лист премии «Оскар»© Volia Films
В лонг-листе претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» Россию представляет картина «Дорога» (The Road Movie) режиссера Дмитрия Калашникова.
Список из 166 фильмов опубликован на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук, присуждающей премию.
Семидесятиминутный фильм Дмитрия Калашникова «Дорога» полностью смонтирован из записей, сделанных автомобильными видеорегистраторами на дорогах России.
«Актуальность эксперимента Калашникова в том, что материалом становится та форма реальности, которой кинематограф уступил свои функции медиума, то есть самоорганизующаяся реальность», — писал о фильме журнал «Искусство кино».
Шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм», в который войдут 15 картин, объявят 17 декабря, пять фильмов-номинантов — 22 января 2019 года, церемония награждения лауреатов пройдет 24 февраля.
P.S. РИА Новости публикует комментарий Дмитрия Калашникова: «Заявку подавала продюсер фильма, так что об этом я знал. Неожиданно было то, что она прошла. Я особо не загадываю, конкуренция очень большая, но если получится пройти дальше, то буду очень рад».
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