На фестиваль японского кино в Москву приедет Киёси Куросава

© Film Society of Lincoln Center

Кинорежиссер, сценарист, писатель и педагог, обладатель трех призов Каннского фестиваля Киёси Куросава представит свои фильмы на 52-м фестивале японского кино в Москве, который пройдет с 19 ноября по 2 декабря.

Киёси Куросава представит в Цифровом деловом пространстве один из своих последних фильмов «Предчувствие» (Foreboding / Yocho), премьера которого состоялась на Берлинале-2018, черную комедию «Седьмой код» (Seventh Code / Sebunsu kôdo), снимавшуюся во Владивостоке, и трейлер к новой картине «На край света» (To the Ends of the Earth / Tabi no Owari, Sekai no Hajimari), сообщают со-организаторы фестиваля, арт-объединение CoolConnections.

На открытии фестиваля будет показана историческая мелодрама «В плену у сакуры: festival edition» о русско-японской войне с Александром Домогаровым в главной роли. Съемочная группа фильма встретится со зрителями.

На фестивале будут показаны еще 16 фильмов японских режиссеров, основная программа откроется 21 ноября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Помимо Москвы показы пройдут в Казани, Новосибирске, Омске и Петербурге.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Кроме того, впервые за пределами Японии часть показов пройдет в формате «бакуон» (от японского 爆音 — «взрывной звук»), когда вместо обычной аудиосистемы кинотеатра используется звуковое оборудование, предназначенное для концертных выступлений.

Фестиваль проводится в рамках Года Японии в России 2018 Посольством Японии в России, Японским Фондом и арт-объединением CoolConnections при поддержке Mitsubishi Electric в России