ГМИИ и Stella Art Foundation проведут выставку в Венеции

Ирина Нахова. Видеоинсталляция для выставки «В конце пребывает начало». 2018 (визуализация) © Ирина Нахова / Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина

С 10 мая по 10 сентября 2019 года в параллельной программе 58-й Венецианской биеннале современного искусства Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) и Stella Art Foundation представят выставку «В конце прибывает начало...», посвященную 500-летию великого венецианского художника Тинторетто.

Тема 58-й Венецианской биеннале — изречение «Не дай вам бог жить в эпоху перемен», размышление о переломных временах, когда рушатся каноны и меняется мировоззрение. Проект ГМИИ и Stella Art Foundation (кураторы — Марина Лошак и Ольга Шишко) посвящен художникам, которые предопределяют эти перемены, изобретают новые формы и нарушают существующие правила, готовя тем самым современников к новому этапу, сообщает пресс-служба ГМИИ.

В церкви Сан-Фантин в Венеции будут показаны работы современных художников Дмитрия Крымова, Ирины Наховой, Гари Хилла и !Mediengruppe Bitnik, а также картина самого Тинторетто и произведение одного из его последователей — художника-модерниста Эмилио Ведова.

Церковь Сан-Фантин в ее нынешнем виде была построена в XVI веке, cейчас она находится на реконструкции, после которой превратится в культурную площадку. Таким образом, выставка «В конце прибывает начало...», отмечают ее организаторы, станет первым событием, которое откроет широкой публике доступ в это монументальное сооружение.

Экспозиционное решение выставки концептуально: работы художников будут показаны поочередно, заполняя собой все пространство и целиком завладевая вниманием зрителей.

Выставка является специальным проектом направления «Пушкинский XXI»







