Присуждена Гонкуровская премия

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Сегодня, 7 ноября, в Париже объявлен лауреат Гонкуровской премии 2018 года. Им стал писатель Николя Матье.

Как сообщает Le Figaro, высшую литературную награду Франции 40-летнему писателю принес его второй роман, «Дети после них» (Leurs enfants après eux).

Действие книги начинается в 1992 году. Главному герою этого «горького, головокружительного и жестокого романа воспитания», пишет Le Figaro, в начале повествования четырнадцать лет, в конце — двадцать. История его несчастной первой любви разворачивается «на фоне социальных бедствий и меняющихся нравов» эпохи.

Помимо романа Николя Матье в списке номинантов Гонкуровской премии в этом году были книги Давида Диопа «Родственная душа» (Frère d’âme), Тома Б. Реверди «Зима недовольства» (L’Hiver du mécontentement) и Поля Гревеяка «Хозяева и рабы» (Maîtres et esclaves).

Гонкуровская премия вручается ежегодно с 1903 года. Лауреата выбирают на торжественном обеде в парижском ресторане Drouant десять писателей и критиков, входящих в Гонкуровскую академию.

В прошлом году премию получил писатель, сценарист и режиссер Эрик Вюйяр за роман «Повестка дня» (L'Ordre du jour).











