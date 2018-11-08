Выставка Вадима Гущина пройдет в Москве

Вадим Гущин. Библиотека #1. 2018 © Центр фотографии имени братьев Люмьер

14 ноября в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве откроется выставка российского фотографа Вадима Гущина «Из частной библиотеки».

«Работая с предметной абстракцией, автор создает «поэтический каталог» окружающего нас мира вещей. Каждая отснятая им серия посвящена одному из предметов повседневной жизни — он интересен художнику как идея, знак. Выдержанный минимализм, кажущаяся повторяемость и композиционная простота — узнаваемые черты фотографического языка Гущина», — сообщает сайт Центра фотографии имени братьев Люмьер.

В экспозицию вошли работы последних трех лет — серии «Шедевры живописи» (2016), «Натюрморт с книгами» (2017), «Прозрачный футляр» (2017), «Книги в коробке» (2017), «Книги» (2018) и «Натюрморт» (2018), — продолжающие цикл минималистических натюрмортов фотографа.

«В центре его внимания книга — предмет, сумевший сохранить непреходящее культурное значение в эпоху технологических революций и господства цифровой информации», — отмечают организаторы выставки.

Выставка «Из частной библиотеки» Вадима Гущина в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлится до 10 марта 2019 года. В рамках выставки запланированы авторские экскурсии.















