Выставка Вадима Гущина пройдет в Москве

Выставка Вадима Гущина пройдет в МосквеВадим Гущин. Библиотека #1. 2018© Центр фотографии имени братьев Люмьер
14 ноября в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве откроется выставка российского фотографа Вадима Гущина «Из частной библиотеки».
«Работая с предметной абстракцией, автор создает «поэтический каталог» окружающего нас мира вещей. Каждая отснятая им серия посвящена одному из предметов повседневной жизни — он интересен художнику как идея, знак. Выдержанный минимализм, кажущаяся повторяемость и композиционная простота — узнаваемые черты фотографического языка Гущина», — сообщает сайт Центра фотографии имени братьев Люмьер.
В экспозицию вошли работы последних трех лет — серии «Шедевры живописи» (2016), «Натюрморт с книгами» (2017), «Прозрачный футляр» (2017), «Книги в коробке» (2017), «Книги» (2018) и «Натюрморт» (2018), — продолжающие цикл минималистических натюрмортов фотографа.
«В центре его внимания книга — предмет, сумевший сохранить непреходящее культурное значение в эпоху технологических революций и господства цифровой информации», — отмечают организаторы выставки.
Выставка «Из частной библиотеки» Вадима Гущина в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлится до 10 марта 2019 года. В рамках выставки запланированы авторские экскурсии.
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