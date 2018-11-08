Начался процесс по делу «Седьмой студии»

Сегодня, 7 ноября, Мещанский районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Об этом сообщает «Радио Свобода». По информации Meduza, на первом заседании предполагается зачитать обвинительные заключения каждому из фигурантов.

Создатель «Седьмой студии», художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, ее экс-генпродюсер Алексей Малобродский, экс-главбух Нина Масляева и экс-продюсер Екатерина Воронова, а также бывшая глава департамента государственной поддержки искусства Министерства культуры, директор РАМТ Софья Апфельбаум обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

«По указанию Серебренникова соучастники от имени автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" заключали с подконтрольными коммерческими организациями фиктивные договоры на выполнение работ по обеспечению художественной деятельности проекта и под видом оплаты мнимых услуг на счета этих контрагентов перечислили в общей сумме более 133 млн рублей, которые были обналичены и возвращены участникам преступной группы», — говорится в обвинительном заключении Генпрокуратуры РФ.

Кроме того, по версии обвинения, фигуранты дела предоставляли в Министерство культуры подложные финансовые отчеты о выполненных работах, которые без проверки согласовывала Апфельбаум.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Серебренников, Итин, Масляева и Апфельбаум находятся под домашним арестом, Малобродский — под подпиской о невыезде, Воронова заочно арестована и объявлена в розыск. Дела в отношении Масляевой и Вороновой выделены в отдельное производство.

Дело «Седьмой студии» было передано в суд в начале октября. Начало слушаний было назначено на 25 октября, но их пришлось перенести из-за болезни одного из адвокатов.

P.S. Фигуранты дела «Седьмой студии» заявили в суде о своей невиновности, передает «Интерфакс».

Кирилл Серебренников: «Я не признавал и не признаю себя виновным. Это обвинение не только абсурдно, но и действительно непонятно: ты понимаешь слова, но связать их в смысл, касающийся тебя, ... не можешь».

Софья Апфельбаум: «Обвинение непонятно, обвинительное заключение не отражает моих показаний и содержит большое количество фактических ошибок. Виновной себя не считаю, ни в какой сговор я ни с кем не вступала, никаких денег не похищала и том, что совершались какие-то преступления, я не знала».

Алексей Малобродский: «Я не понимаю, в чем меня обвиняют, когда и какие денежные средства я похитил. ... Я категорически отрицаю, что противоправно обращал средства в свою пользу — я, естественно, это не признаю».



