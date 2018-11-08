Объявлена тема книжного фестиваля в Казани

8 и 9 декабря, в дни пятилетия казанского Центра современной культуры «Смена», в его стенах пройдет десятый книжный фестиваль – двухдневная ярмарка интеллектуальной литературы, большой городской праздник с обширной образовательной и детской программой. Центральная тема фестиваля – «Что дальше?».

В ярмарке интеллектуальной литературы примут участие лучшие российские издательства и книжные магазины — в начале декабря года они выпускают свои главные новинки, поэтому многие книги будут представлены на фестивале раньше, чем попадут на полки крупных магазинов. Сотрудники издательств будут продавать книги без наценок и помогут каждому покупателю профессиональным советом.

Лекционная программа фестиваля выстроена вокруг вопроса «Что дальше?». Ответом на него станут выступления руководителей книжных издательств, задающих интеллектуальную повестку в России, о главных культурных трендах 2019 года. Другой взгляд на проблему предложат представители естественных наук: они расскажут, какое развитие ожидается в их научных дисциплинах и как это может повлиять на нашу жизнь и представление о мире. В ту же концептуальную рамку попадет и программа для детей: начиная с разговора об истории жизни и редких видах животных, растений и птиц, мастер-классы затронут проблемы экологии и будущего планеты.

Десятый книжный фестиваль — особенное событие для «Смены»: именно с ярмарки в декабре 2013 года центр начал свою деятельность, которая, тем не менее, всегда выходила далеко за пределы литературного контекста. Поэтому и в программу предстоящего фестиваля, помимо ярмарки, лекций и дискуссий, войдут музыкальный экскурсии по важных культурным точкам Казани, концерт и выставка.

По словам организаторов, вся программа фестиваля — это своеобразные контуры будущего самой «Смены»: команда центра обещает представить свои долгосрочные проекты и планы на 2019 год.

Фестиваль организован Центром современной культуры «Смена» при поддержке мэрии Казани, Министерства культуры Республики Татарстан и фонда поддержки современного искусства «Живой город».

Партнеры фестиваля: издательства «Альпина нон-фикшн», Ad Marginem, «Новое литературное обозрение», «Дело», журнал «Логос», премия «Просветитель», Европейский университет в Санкт-Петербурге, просветительский фонд «Эволюция», сообщество «Изолента», проект «Смена Дети», издание «Kids Afisha», компании «БилетТ» и «Сестрица»



