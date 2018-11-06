Пользователей мессенджеров будут идентифицировать по номеру телефона

В начале мая 2019 года в России начнут действовать утвержденные правительством РФ правила, согласно которым администраторы мессенджеров будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Оно вступит в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

В документе, датированном 27 октября, говорится, что «организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями осуществляет идентификацию пользователей сервиса обмена мгновенными сообщениями путем достоверного установления сведений об абонентской номере подвижной радиотелефонной связи».

Мессенджерами смогут пользоваться только те, на кого оформлен номер телефона. Для подтверждения номера мессенджер должен предложить пользователю подтвердить его (например, по СМС) со своего телефона.

При осуществлении идентификации мессенджер направляет оператору связи запрос о наличии сведений об абоненте в базе данных. Если оператор даст отрицательный ответ на запрос или не ответит на него в течение 20 минут, идентификация не состоится и обмен сообщениями будет невозможен. В свою очередь операторы связи будут обязаны вносить в базу данных инфорцаию о том, к каким мессенджерам привязан каждый из абонентских номеров.

«Теперь администраторы мессенджеров будут проверять, действительно ли номер телефона пользователя зарегистрирован на него. На ответ сотовому оператору дается всего 20 минут. Если данные пользователя совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной. В этом случае операторы связи должны будут сделать пометки о том, что этот абонент использует тот или иной мессенджер», — рассказал «Известиям» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

«Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений, — пояснил он. — Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом».

«Для тех, кто пользуется корпоративными номерами, нововведение вряд ли создаст какие-либо затруднения, поскольку достоверность сведений о таких клиентах уже зафиксирована сотовыми операторами в рамках договоров с компаниями», — цитирует «Интерфакс» председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонида Левина.

Он добавил, что в России запрещена продажа с рук сим-карт иностранных операторов, «при этом, необходимо предусмотреть возможность прохождения идентификационных процедур для иностранцев, находящихся в роуминге на территории РФ».

В июле 2017 года Госдума приняла закон, регулирующий деятельность мессенджеров. Законом, вступившим в силу 1 января 2018 года, было введено понятие «мессенджер» и установлены связанные с ним правила. За неисполнение закона мессенджеру может грозить штраф до 1 млн рублей.



