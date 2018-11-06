В Москве пройдет вечеринка «Signal Dome»

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24 ноября в московском клубе Moscow Media Dome состоится вечеринка «Signal Dome», организованная командой фестиваля музыки и архитектуры Signal в Никола-Ленивце.

Как сообщают организаторы, Moscow Media Dome находится в бывшем испытательном корпусе ВНИИКП на Шоссе Энтузиастов. Здание, полностью выполненное из алюминия, было построено в 1975 году для «пробивной установки сверхвысоких напряжений». Здесь работал гигантский аппарат Тесла, с помощью нагнетателя генерировавший мощность тока, достаточную чтобы «зажечь» настоящую молнию.

На двух танцевальных пространствах Moscow Media Dome выступят 12 электронных музыкантов и групп: Ancient Methods, Matthew Dear, Peder Mannerfelt, Kwartz, Francesco Del Garda, The Ghost, Nikita Zabelin, Vlada, Lega, Elena Sizova, Mashkov и Yung Acid.

Над инсталляцией для главной арены работает международная студия интерактивных медиа Sila Sveta.

Международный летний фестиваль музыки и архитектуры Signal создан командой московский промоутеров, среди которых Сергей Фадеев, Андрей Донин, Женя Соболь и Мелик Симонян.

Фестиваль проводится в Никола-Ленивце Калужской области на территории национального парка «Угра», с 2017 года в нем приняли участие десятки артистов из Австралии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, России, Румынии, Сербии, США, Турции, Франции, Швеции и Японии.

Первый фестиваль посетили более 5000 человек, второй — более 7000 человек. Третий фестиваль Signal пройдет с 15 по 18 августа 2019 года.



