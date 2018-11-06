a-ha исполнят «Hunting High and Low» в Петербурге и Москве

9 ноября поступят в продажу билеты на концерты норвежской группы a-ha, которая будущей осенью выступит в Петербурге и Москве в завершение своего европейского тура «"Hunting High and Low" Live».

Расписание тура «"Hunting High and Low" Live» опубликовано на сайте a-ha. Петербургский концерт состоится 20 ноября 2019 года в Ледовом дворце, московский — 22 ноября 2019 года в «Крокус Сити Холле».

Перед этим норвежские музыканты выступят в Дублине, Белфасте, Глазго, Лидсе, Лондоне, Брайтоне, Амстердаме, Париже, Мангейме, Лейпциге, Оберхаузене, Бремене и Варшаве.

«Концерты будут состоять из двух отделений: сначала группа исполнит старые и новые песни, а после небольшого перерыва сыграет 10 песен из своего дебютного альбома "Hunting High and Low" в оригинальном порядке», — говорится в сообщении на странице a-ha в сосцети «Вконтакте».

Альбом «Hunting High and Low» вышел в 1985 году, занял высокие позиции в чартах разных стран и разошелся во всем мире тиражом более 10 млн копий.

«Записывать "Hunting High and Low" было невероятно увлекательно, кроме того это был определяющий момент для нашей последующей карьеры, — цитируют гитариста и клавишника a-ha Магне Фурухольмена организаторы московского концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр», — Поэтому возвратиться к этим песням сейчас, более тридцати лет спустя — это скорее свободный порыв, а не обязанность. Мне просто нужно сдуть пыль со старых синтезаторов».

«Это будет шоу, не похожее на все остальные, что мы делали, — говорит гитарист, основной автор песен a-ha Пол Воктор-Савой, — Вы сможете мысленно перенестись во времена, когда этот альбом был записан — мы тогда жили в крохотной лондонской квартире и 24 часа в сутки работали над этими песнями. Мы вложили в "Hunting High аnd Low" все свои амбиции, думая, что это наш единственный шанс».



