Борислав Козловский прочитает на ВДНХ лекцию о фейковых новостях

© Павильон «Книги»

3 ноября в павильоне №516 «Книги» на ВДНХ состоится лекция «Утки и титаны» журналиста Борислава Козловского, автора книги «Максимальный репост: как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям»,

Начало в 16:00, вход свободный по предварительной регистрации.

«Теории заговора про вред прививок и не-высадку американцев на Луну, мемы, вирусные видео и собственно fake news — это всё вроде бы принципиально новые виды неправды, которых еще 50 лет назад не могло быть, — пишут организаторы лекции на сайте павильона «Книги». — Их исследуют методами самой свежей data science математики и социальные психологи из команд Facebook и Twitter (им надо бороться с дезинформацией на своих площадках), а университетские ученые укладывают своих подопытных в МРТ-томографы, чтобы регистрировать там всплески активности мозга в ответ на новости, настоящие и фальшивые, которые прямо внутри томографа крутят у них перед глазами. Выходят академические статьи с цифрами и графиками».

«Но вот увидеть общую логику и за цифрами и понять, какая идея спряталась за каким графиком, внезапно помогают старые гуманитарные тексты социологов чикагской школы вроде Ирвина Гофмана и теоретиков медиа, таких как Сьюзен Зонтаг. Или вполне классические исследования историков, как рассказы про события 20-летней давности заменяли новости средневековым горожанам, а слухи об отравителях провоцировали панику».











