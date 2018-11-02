Rammstein выступят на стадионах Москвы и Петербурга© Olaf Heine
8 ноября поступят в продажу билеты на российские концерты первого стадионного тура немецкой рок-группы Rammstein, которые состоятся летом 2019 года в Москве и Петербурге.
В Москве Rammstein выступят 29 июня на стадионе «Динамо», в Петербурге — 2 августа на стадионе «Санкт-Петербург».
Как сообщают организаторы концертов, компания NCA, в сентябре музыканты Rammstein объявили, что записывают седьмой студийный альбом, которого поклонникам группы пришлось ждать почти десять лет: шестой альбом, «Liebe ist für alle da», вышел осенью 2009 года.
Релиз безымянной пока пластинки запланирован на май 2019 года. «Почти готов! Оркестр и хор записываются в Минске для седьмого альбома», — говорилось о седьмом альбоме в сентябрьском сообщении группы.
Также было объявлено, что будущей весной Rammstein отправятся в первый в своей истории стадионный тур. Сегодня его расписание появилось на сайте группы.
Тур начнется в конце мая 2019 года в Гельзенкирхене, затем Rammstein выступят в Барселоне, Берне, Мюнхене, Дрездене, Копенгагене, Берлине, Роттердаме, Париже, Ганновере, Милтон-Кинс, Брюсселе, Франкфурте-на-Майне, Праге, Люксембурге, Хожуве, Москве, Петербурге, Риге, Тампере, Стокгольме, Осло и завершат тур 28 августа концертом на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене.
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