Rammstein выступят на стадионах Москвы и Петербурга

© Olaf Heine

8 ноября поступят в продажу билеты на российские концерты первого стадионного тура немецкой рок-группы Rammstein, которые состоятся летом 2019 года в Москве и Петербурге.

В Москве Rammstein выступят 29 июня на стадионе «Динамо», в Петербурге — 2 августа на стадионе «Санкт-Петербург».

Как сообщают организаторы концертов, компания NCA, в сентябре музыканты Rammstein объявили, что записывают седьмой студийный альбом, которого поклонникам группы пришлось ждать почти десять лет: шестой альбом, «Liebe ist für alle da», вышел осенью 2009 года.

Релиз безымянной пока пластинки запланирован на май 2019 года. «Почти готов! Оркестр и хор записываются в Минске для седьмого альбома», — говорилось о седьмом альбоме в сентябрьском сообщении группы.

Также было объявлено, что будущей весной Rammstein отправятся в первый в своей истории стадионный тур. Сегодня его расписание появилось на сайте группы.

Тур начнется в конце мая 2019 года в Гельзенкирхене, затем Rammstein выступят в Барселоне, Берне, Мюнхене, Дрездене, Копенгагене, Берлине, Роттердаме, Париже, Ганновере, Милтон-Кинс, Брюсселе, Франкфурте-на-Майне, Праге, Люксембурге, Хожуве, Москве, Петербурге, Риге, Тампере, Стокгольме, Осло и завершат тур 28 августа концертом на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене.











