В Госдуме разработали законопроект о кибердружинах

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Олег Быков © «Руспех»

Группа депутатов Госдумы от «Единой России» разработала проект закона о создании в России кибердружин – общественных организаций, которые вместе с правоохранительными органами будут искать в интернете запрещенную информацию.

«Кибердружинники, которые в соответствии с этой инициативой смогут выявлять на просторах интернета противоправную информацию, в том числе экстремистского характера, будут теперь законодательно в связи с правоохранительными органами, которые занимаются этим профессионально», — цитирует РИА Новости первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева, одного из авторов законопроекта.

Другой его автор, депутат Олег Быков, утверждает, что новый закон не направлен на ограничение свободы слова в интернете: «это регулирование правового статуса и порядка работы с противоправной информацией, направлен он на гражданскую активность».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что кибердружинники будут бороться с размещением в интернете запрещенной в России информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Кибердружины предполагается создавать в формате общественных организаций, вступить в которые смогут на добровольной основе граждане России, достигшие возраста 18 лет. Новый закон обяжет сотрудничать с кибердружинами прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления.

По словам авторов законодательной инициативы, сейчас в России формируется новое направление организации взаимодействия гражданского общества и уполномоченных органов власти в сфере противодействия распространению противоправной информации, но деятельности кибердружин препятствует отсутствие федерального закона, который бы регламентировал их деятельность.







