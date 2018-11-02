InLiberty запускает лекционный курс о природе человека

12 ноября в Москве состоится первая лекция нового курса «Природа человека», который организует образовательный проект InLiberty.

В программе курса шесть лекций, его площадкой станет пространство «InLiberty Рассвет» (Столярный переулок, д. 3, корп. 1).

«Человек меняется очень быстро — но есть ли в нем что-то неизменное, что объединяет жителей разных десятилетий и разных веков? И даже в любой конкретный исторический момент люди слишком непохожи друг на друга — так есть ли у них что-то общее, что не зависит от их происхождения, воспитания и образа жизни? Что отличает нас от других живых существ помимо анатомии и физиологии? Что о природе человека знают гуманитарные и социальные науки?», — говорится в описании курса на сайте InLiberty.

Лекторы:

Максим Кронгауз , заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ

, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Илья Утехин , декан факультета антропологии ЕУСПб

, декан факультета антропологии ЕУСПб Ростислав Капелюшников , член-корреспондент РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ

, член-корреспондент РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Мария Фаликман , руководитель и профессор департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ

, руководитель и профессор департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ Андрей Зорин , профессор Оксфордского университета и МВШСЭН

, профессор Оксфордского университета и МВШСЭН Кирилл Титаев, директор по исследованиям Института проблем правоприменения ЕУСПб

Расписание:

Начало всех лекций в 19:30, вход бесплатный по предварительной регистрации.



