InLiberty запускает лекционный курс о природе человека© InLiberty
12 ноября в Москве состоится первая лекция нового курса «Природа человека», который организует образовательный проект InLiberty.
В программе курса шесть лекций, его площадкой станет пространство «InLiberty Рассвет» (Столярный переулок, д. 3, корп. 1).
«Человек меняется очень быстро — но есть ли в нем что-то неизменное, что объединяет жителей разных десятилетий и разных веков? И даже в любой конкретный исторический момент люди слишком непохожи друг на друга — так есть ли у них что-то общее, что не зависит от их происхождения, воспитания и образа жизни? Что отличает нас от других живых существ помимо анатомии и физиологии? Что о природе человека знают гуманитарные и социальные науки?», — говорится в описании курса на сайте InLiberty.
Лекторы:
- Максим Кронгауз, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ
- Илья Утехин, декан факультета антропологии ЕУСПб
- Ростислав Капелюшников, член-корреспондент РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ
- Мария Фаликман, руководитель и профессор департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ
- Андрей Зорин, профессор Оксфордского университета и МВШСЭН
- Кирилл Титаев, директор по исследованиям Института проблем правоприменения ЕУСПб
Расписание:
- 12 ноября — «Рожденный говорить. Лингвист о природе человека» (Максим Кронгауз)
- 21 ноября — «Чистый лист. Антрополог о природе человека» (Илья Утехин)
- 26 ноября — «Рациональный агент. Экономист о природе человека» (Ростислав Капелюшников)
- 3 декабря — «Несовершенный компьютер. Психолог о природе человека» (Мария Фаликман)
- 10 декабря — «Культурный конструкт. Историк культуры о природе человека» (Андрей Зорин)
- 18 декабря — «Социальное животное. Социолог о природе человека» (Кирилл Титаев)
Начало всех лекций в 19:30, вход бесплатный по предварительной регистрации.
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