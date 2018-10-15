Программа Международного Мемориала до конца октября

© Международный Мемориал

Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» объявило программу мероприятий на 17-29 октября 2018 года.

Конференц-зал Международного Мемориала (Каретный ряд, д. 5/10)

17 октября в 19:00 — Семинар «Российское общество вчера, сегодня, завтра: развитие или деградация?»

(в цикле «В какой стране мы живем?»)

С сообщением на семинаре выступит Элла Панеях. Модератор — Николай Петров.

Семинар проводится в рамках цикла лекций и экспертных дискуссий по современному состоянию, проблемам и перспективам развития российского государства и общества «В какой стране мы живем» (совместно с Департаментом политической науки НИУ ВШЭ). Куратор проекта — заведующий лабораторией методологии оценки регионального развития НИУ ВШЭ Николай Петров.

18 и 23 октября в 16:00 — Экскурсии по выставке «Театр жизни Каролы Неер»

Экскурсии проводит куратор выставки Ирина Щербакова, продолжительность — 1 час.

19 октября в 19:00 — Показ военной драмы Агнешки Холланд «В темноте»

Совместно с Польским Культурным центром

«В темноте» (W ciemności, Польша-Германия-Канада, 2011). В ролях: Роберт Венцкевич, Бенно Фюрман, Агнешка Гроховска, Мария Шрадер, Херберт Кнауп, Марцин Босак.

Главный герой фильма — Леопольд Соха, рабочий городского коллектора, а по совместительству мелкий вор. Когда фашисты занимают Львов, он случайно сталкивается с группой евреев, пытающихся спастись от отправки в гетто. За денежное вознаграждение он прячет беглецов в лабиринте подземных коммуникаций города. То, что начинается как циничная деловая договоренность, постепенно перерастает в нечто гораздо большее. За это время, когда на протяжении 14 месяцев женщины, мужчины и дети испытывают судьбу, обманывая верную смерть, сердце Леопольда проникается чувством сострадания к этим несчастным людям.

Фильм будет показан на польском языке с русским субтитрами

20 октября в 14:00 — Дискуссионный клуб. «"Я говорю нет". История борьбы с несправедливостью как повод поговорить о необходимости бороться за права человека и соблюдать их»

(организатор — издательство «Пешком в историю»)

Заседание дискуссионного клуба будет строиться вокруг одной из тем, представленных в книге Даниэле Аристарко «Я говорю нет» и нашедших отражение в Декларации прав человека. Тема будет представлена спикерами с разных точек зрения.

Обсуждение цензуры в историографии, а также в детской и подростковой литературе пройдет с участием переводчика Ольги Дробот и историка Тамары Эйдельман.

Модераторы дискуссии: главный редактор издательства «Пешком в историю» Александра Литвина и выпускающий редактор книги «Я говорю нет» Нина Лион.



Вне Международного Мемориала

23 октября в 19:00 — Открытие выставки «Засушенному — верить»

(Музей архитектуры имени А.В. Щусева, ул. Воздвиженка, д. 5/25, внутренняя анфилада, второй этаж)

Открытие передвижной выставки «Засушенному — верить» (автор и куратор — Надежда Пантюлина, художник — Петр Пастернак), Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева и партнера проекта Международного Мемориала. Выставка, созданная на грант Благотворительного фонда В. Потанина, в 2017 году победила на конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» в номинации «Открытая коллекция».

История Соловецкого лагеря особого назначения через лист гербария, который выступает как научный источник, символ памяти, архивный документ. Она начинается с трав, которые проросли за сотни километров от родных мест и найдены возле разрушенных лагерных бараков материковых лесозаготовительных командировок.

Выставка объединяет архивные документы, научные результаты и работы современных художников Андрея Кузькина, Хаима Сокола и Ивана Щукина.

Выставка создана при содействии и помощи кафедры высших растений биологического факультета МГУ, Беломорской биологической станции имени Н.И. Перцова МГУ, Цифрового гербария Московского университета, Кандалакшского государственного природного заповедника, Фонда Генриха Бёлля.

29 октября с 10:00 до 22:00 вечера — «Возвращение имен»

(Лубянская площадь)

В 1974 году политические заключенные мордовских лагерей солидарно объявили 30 октября днем политзека. 30 октября 1990 года, еще при советской власти и почти у подножья памятника Дзержинскому, на Лубянской площади в Москве был установлен Соловецкий камень — старейший в стране памятник жертвам государственных репрессий в СССР. С 1991 года 30 октября — национальный день памяти жертв политических репрессий.

Вот уже двенадцатый год Международный Мемориал проводит 29 октября на Лубянской площади общегородскую акцию «Возвращение имен». С 10 утра и до 10 вечера люди в любую погоду приходят к Соловецкому камню, чтобы взять свечу, листок с именем расстрелянного москвича и, отстояв длинную очередь, прочесть его имя в микрофон на всю Лубянскую площадь. Не все успевают отстоять в очереди. Некоторые просто приходят, чтобы положить цветы или послушать имена. Десятки тысяч смотрят и слушают прямую трансляцию на официальном сайте акции.

Принять участие в сборе средств на проведение акции можно здесь.



