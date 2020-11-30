«Каждая девушка, с которой он знакомился в Италии, сразу теряла голову…»
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Каждую пятницу вечером учительница биологии Елена приходит на берег реки, чтобы покормить рыбок печеньем. Так было много лет, пока однажды она не наткнулась на круглый вытянутый предмет, закутанный в рыбацкую сеть.
Он переливался разными цветами, а приложив ухо, можно было услышать слабый звук изнутри этого сокровища, словно кто-то стучит ложкой по коре дерева. Ко всем своим достоинствам вещь была абсолютно бесполезна. Женщина даже пыталась продать ее на блошином рынке, но покупатели только внимательно рассматривали предмет и прислушивались. Оно долго пылилось в теплой квартире Елены, пока из него не вылупилось бирюзовое существо.
Когда Елена была маленькой, папа любил рассказывать ей про вымерших существ. Около 300 миллионов лет назад на берегу реки Днестр, протекающей через Молдову, обитал особенный вид амфибий — Labyrinthodontia Buccellatum. Не то водные, не то земные, это были очень скрытные животные, поэтому их мало кому удавалось увидеть. Со временем численность вида сокращалась, пока они не исчезли совсем.
Именно этот вид и попал в руки Елены. В первые дни оттенки кожи амфибии менялись от фиолетового до рыжего, одна нога стала синей, а пальцы были серые, как песок. Елена провела обследование организма земноводного, в результате которого внутри его брюха было обнаружено три велосипедных колеса, четыре ржавых судна и одна хлопушка для ковров. Как следствие — отравление тяжелыми предметами и лихорадка.
Женщина стала заботиться о нем: она научила его шить, расчесываться и доедать крошки после еды. Елена дала подкидышу имя Apă (Áпэ), что по-молдавски значит «вода». Елена верит, что все мы вышли из воды. Теперь по пятницам они вместе собирают мусор на берегу реки и, возможно, однажды найдут новое яйцо.
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