Парк Победы
Танк в кустах: фотограф Александр Никольский замечает, как боевая техника вливается в мирное городское пространство
От автора
Парковые территории всегда использовались для ненавязчивой трансляции культурных кодов — обычно посредством малых архитектурных форм и памятников. Боевая техника, будто оставшаяся после очередного парада, постепенно вливается в городское пространство, обычно именуемое «Парк Победы». Танки и самолеты, идеологически связанные с культом Великой Отечественной войны, как правило, представляют собой образцы относительно новой техники, недавно списанной из действующих частей. Поддерживая этот процесс, бронетехнику иногда устанавливают по частной инициативе в личных «парках». Инструменты, созданные для решения определенных задач, превращаясь в памятники, возможно, характеризуют долгосрочную перспективу страны.
Оригами — танк и самолеты условного противника — выполнены из подлинных чертежей ракетного вооружения.
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