От автора

Аквариум (лат. aquarium) — искусственно образованная водная среда обитания в прозрачном резервуаре, предназначенная для содержания организмов-гидробионтов (растений и животных) и наблюдения за ними.

Хорошеет день ото дня столица. Рабочие кладут плитку, реставрируют фасады и приводят в порядок городское пространство. Кругом расширяются пешеходные зоны. Прекрасно порой пройтись вниз по Тверской до Манежной, съесть бургер из мраморной говядины, выпить крафтового пива и полежать в одном из парков под березой в тени. Трудно выбрать, куда пойти: каждый день — новые выставки, театральные спектакли, концерты. Окультуривание столицы и освоение триллионного бюджета идут полным ходом. Приятная для любования среда исключает любые проявления хаоса или ненормативного поведения. Раньше этот город был для разных людей и фриков, а сейчас не стыдно китайцам и немцам показать. Столица стала витриной страны и отражением стиля правления и вкуса чиновников. Это комфортный микромир с широкими тротуарами и чистыми улицами.



Валерий Нистратов. Девушка и деньги. Видео, 01:12

Гуляя по садам и паркам, я оказался у здания суда. С раннего утра сюда подъезжают дорогие иномарки прокуроров и адвокатов. Автозаки привозят участников пикетов и митингов, мигрантов и других задержанных. Судебно-правовая система работает как часы. День ото дня множатся дела судов российских. Кто-то получает два-три года, а кому-то и все десять светят. Подзащитные томятся, как рыбы в просторных аквариумах, мысленно подсчитывая сроки за лайки, репосты, оскорбление чувств верующих и прочие злодеяния. Среда обитания меняет образ жизни. Жители города-стройки и его обитатели обретают статус. Зона культуры расширяет свои границы.





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