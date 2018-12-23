Что болит — прямо сейчас
Смотрите трансляцию дискуссионного марафона COLTA.RU
Под конец года COLTA.RU пригласила своих друзей и оппонентов — известных деятелей искусства, социологов, публицистов — поговорить о том, что нас с вами в последнее время сильнее всего задевало. Предлагаем всем, кто далеко от Москвы и не может попасть в лекторий Level One, посмотреть прямую трансляцию дискуссий на сайте COLTA.RU.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
Расписание дискуссий
12:00. Не твое дело. Конфликт поколений в эпоху позднего путинизма
С кафедры, в медиа, в соцсетях мы слышим, что харрасмент мы выдумали, депрессия — это лень, а молодые опасно консервативны. Ускользать, встраиваться или бороться? Поговорим о том, как сохранить самосознание на фоне политической опустошенности.
Участники:
- Армен Арамян — социолог, редактор раздела «Университет» журнала DOXA
- Элла Россман — преподавательница Школы культурологии НИУ ВШЭ, феминистская активистка
- Наталия Тышкевич — руководительница спецпроекта «PhD Ненависть» журнала DOXA
Модератор — Надя Плунгян, искусствовед, шеф-редактор раздела «Искусство» портала COLTA.RU
13:30. Цена компромисса в 2018-м. Сотрудничество с властью как моральная проблема
Сотрудничать — когда это возможно и когда уже невозможно? Спор о границах допустимого для деятелей культуры компромисса в отношениях с властью длится уже не один год — но время от времени вокруг этой темы вспыхивают особенно сильные страсти — как происходит в начале этой зимы. Где сейчас проходит демаркационная линия?
Участники:
- Антон Долин — кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино»
- Анна Наринская — публицист, литературный критик, куратор
15:00. Камень в ботинке: может ли искусство быть правильным?
Светлана Баскова, режиссер возмутительного «Зеленого слоника», и Борис Юхананов, теоретик и практик самого тревожного из искусств — современного театра. Марина Разбежкина, основатель школы нелицеприятной документалистики, и художник Анатолий Осмоловский, проделавший путь от акционизма и нонспектакулярности до зрелищной нефигуративной скульптуры. При посредничестве Василия Корецкого они обсудят феномен последних лет — недовольство современной культурой. Возможны ли «доброе кино», уютный театр, нетравматичный арт — и кому они вообще нужны? Совместимы ли буржуазная этика и правда? Может ли столкновение с реальностью быть безболезненным для художника и зрителя?
Участники:
- Светлана Баскова — кинорежиссер, сценарист
- Анатолий Осмоловский — художник, акционист, теоретик, куратор
- Марина Разбежкина — кинорежиссер, сценарист, сооснователь Школы документального кино и театра
- Борис Юхананов — режиссер, теоретик театра, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский»
Модератор — Василий Корецкий, кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» портала COLTA.RU
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