Астроном из другого мира

Комментарии
Новое в разделе «Colta Specials»Самое читаемое
Сегодня на сайте
Cut it out: кино против цензуры
«Ничего натуралистического и ничего божественного у Бергмана нет»
Женщины нелегкого поведения
Во-первых, это красиво
Алексей Юрчак: «Любое изображение Ленина было прямым продолжением его физического тела»
17 очерков о 1917-м
О новых киборгах: человеческое, слишком постчеловеческое
Аквариум
Что такое гриншутинг?
«Для меня прошлое существеннее настоящего»
Еще раз о «Помойке № 8»
Дэвид Лэнг: «Я мог бы написать прекрасную музыку для Radiohead»