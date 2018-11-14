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Астроном из другого мира

«…Я сочинял так, как если бы я был астрономом из другого мира: реорганизуя планеты, и звуки, и временные пропорции», — говорил Карлхайнц Штокхаузен. В 2018-м великому композитору, пылкому пророку авангарда, философу и пришельцу из далекой галактики исполнилось бы 90. Штокхаузен остался радикальным новатором даже тогда, когда авангард умер как школа; его идеи сформировали несколько поколений академических композиторов и электронную музыку как таковую. Подпадите под чары великого мага и вы, пройдя наш тест, где надо послушать 10 фрагментов сочинений Штокхаузена и догадаться, как они сделаны

текст: Ляля Кандаурова
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