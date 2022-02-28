«У меня в Москве родственники, племянники, сестра, тетя — и они не верят»

Снимок к статье от 22 апреля 2021 года на сайте glavnoe.ua, рассказывающей харьковчанам, где можно укрыться при «чрезвычайных ситуациях»

Я архитектор, работала в Москве, там куча знакомых, коллег. Для меня Москва и Россия — вторая родина. В начале марта я должна была ехать на «Стрелку», мне предложили контракт. Сейчас я нахожусь в Харькове.

24 февраля началась бомбежка. Город поднялся, люди стали уезжать из города, но всех остановили, развернули. Потому что ситуация была неизвестна, уже бомбили несколько городов одновременно. К пяти часам выехать было невозможно.

Город был не готов к военным действиям. Бомбоубежища не были оснащены. Людей застали врасплох, у нас не было продуктов, мы не закупались. Буквально через два часа после бомбежки люди побежали снимать деньги в банкомате — по двести человек очереди, побежали по магазинам. Сейчас продуктов нигде нет. После первых ударов люди купили всё, что могли.

И моральная неготовность была. Харьков — русскоязычный город, мы не рассчитывали, что Россия пойдет на нас войной.

Я нахожусь сейчас в центре, около Проспекта Науки. Сегодня четвертый день, мне кажется, все это уже длится бесконечно. Тут безумие. Большинство жителей скрываются в метро, но многие станции закрыли. Не все могут вообще до них добежать. Люди сидят в подвалах или в тамбурах.

Мы каждую секунду смотрим в телефон, вчера пять раз спускались в бомбоубежище с родителями, у меня маме шестьдесят лет — она уже не может бегать. Я слышу взрывы каждый час, по полчаса без остановки дрожат стены, мы убегаем сразу в подвал. Там дети, у них паника, они плачут, не понимают, что происходит, они слышат эти взрывы постоянно, рисуют на стенах, чтобы отвлечься.

Детский рисунок на стенах харьковского бомбоубежища. Фотография Ангелины Старковой

По границе города сумасшедшие разрушения. Вчера всю ночь бомбили без остановки, с двенадцати до трех, потом я два часа поспала, в семь снова начали бомбить. Они целенаправленно бьют по военным учреждениям и случайно попадают в жилые кварталы, за городом очень много домов разрушено.

Из того, что нам известно, разбомбили газопровод, детскую поликлинику и больницу, в которой я в детстве лежала тоже, детей эвакуировали. Мне тетя говорила, что к ним с осколочными ранениями привозили в больницу. На окраине города, в жилых массивах, там ужасные взрывы. На Салтовке бомба попала на детскую площадку. Разбомбили магазин спортивной одежды. Был разрушен детский садик, сегодня школа, погибло два человека. Сегодня утром ХТЗ (Харьковский транспортный завод. — Ред.) тоже разбомбили недалеко от меня. Снаряд попал в районе Конного Рынка, там военное училище и военкомат. Это жилые кварталы, но они постоянно под угрозой.

Сейчас перемещаться в городе запрещено, комендантский час с 16 часов. Выехать невозможно — враг везде, воздушная тревога от Львова до Харькова. Электричество и вода есть, но сегодня обещают в 17:00 отключить электричество, потому что говорят о каких-то авиаатаках.

Среди моих знакомых нет людей, которые были бы против России, нет русофобов. Все мои знакомые, родственники дружественно настроены к Москве, к русским людям. Там много наших родственников. Но все рассматривают это как оккупацию. За три дня люди изменили свои мысли и чувства в сторону ненависти. Уже гражданские готовы брать оружие и стрелять. На Проспект Науки приехали рано утром танки, шесть машин недалеко от меня, в частный сектор. Их подожгли жители этих домов.

Надеемся выжить сегодня, каждая ночь — как последняя. Утром встала, благодарила Бога, что жива. Но мы еще не полностью разрушены, верим, что выстоим.

Я пишу своим московским друзьям, многие не знают. У меня в Москве родственники, племянники, сестра, тетя — и они не верят. Хотя я им показываю, рассказываю, они не могут нас понять.

Всё, скоро надо будет в бомбоубежище, пойду готовиться.

Снимок к статье от 22 апреля 2021 года на сайте glavnoe.ua о бомбоубежищах в Харькове © glavnoe.ua

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