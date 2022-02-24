 
24 февраля 2022Общество
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Нет войне

От редакции COLTA.RU

 
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Сегодня утром российское правительство начало военную операцию на территории Украины. Это шаг, в который было невозможно поверить. В XXI веке, когда мировым трендом стала минимизация насилия, в том числе в международных отношениях, это решение отбрасывает нашу страну в глубокую политическую и культурную архаику, даже не в конец, а в первую половину двадцатого века, когда война еще казалась кому-то способом решения международных проблем.
Люди культуры всегда пытались противостоять насилию, в какой бы форме оно ни выступало и на кого бы ни было направлено. COLTA.RU — издание, которое занимается в первую очередь проблемами культуры. Но сегодня мы не можем работать в обычном режиме, делая вид, что ничего не случилось. То, что происходит сейчас, станет и уже стало огромной трагедией для миллионов людей.

Нет войне!


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