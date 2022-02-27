«Мое поколение не может быть жителями двадцатого века. Мы проснемся за его пределами»

Есть известный формат: СМИ собирают и публикуют на своих страницах высказывания известных людей в их соцсетях по поводу громких событий. Событий громче тех, внутри которых мы живем прямо сейчас, в этом веке еще не было.

Поэтому мы решили на этот раз сделать по-другому — и дать слово самой редакции Кольты, которая тоже, как и все, часть своей публичной (и непубличной) жизни отдает социальным медиа.

В первый же день войны редакция выступила с заявлением.

Наша позиция ясна.

Но каждый из нас переживал это время одновременно одинаково и по-разному.

Вот так некоторые из нас описывали его на своих частных сетевых страницах.

Тексты публикуются в авторской редакции.





Мария Степанова

главный редактор COLTA.RU

С утра не могу дозвониться подруге — она неделю назад приехала в Харьков ухаживать за мамой. У мамы ковид, маме за 90. Когда Л. собиралась ехать, ее дочка рыдала: мама, не надо, будет война. Я, дура, рассудительно сказала, что войны не будет — и что до Харькова она уж точно не доберётся. Мы переписывались вчера вечером, с тех пор она не заходила в WhatsApp, к телефону не подходит. Я сижу и смотрю свои старые одесские фотографии. Любимые города, любимые друзья, как же страшно за вас (и да, стыдно, стыдно). Я не работаю на государство, не поддерживаю Путина, говорила и говорю все, что думаю — но ощущение такое, словно совсем перекрыли воздух, и все кругом чугунное. Я не верю в коллективную ответственность, это хороший способ разделить вину на всех, облегчив жизнь тем, кто виноват на самом деле — но ощущение, что до друзей в Украине невозможно дотянуться, не проходит. Но мы все равно рядом

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* * *

Так странно, что люди, делающие (чужую, нашу) жизнь с популярных брошюр о Второй мировой и художественных фильмов о ней же, стилизующие вторжение в чужую страну под способы ведения войны, устаревшие лет пятьдесят назад, не помнят или не понимают, что по всем законам сюжетостроения и здравого смысла тот, кто смотрит (и Тот, кто смотрит), на стороне тех, кто защищается

Линк

* * *

Все это время не могла дозвониться до подруги в Харькове. У неё там девяностолетняя мама с ковидом — она приехала неделю назад за ней ухаживать. Сейчас поговорили.

Бомбят. Квартира на втором этаже, дом пятиэтажный. Они не спускаются в бомбоубежище — мама совсем слабая, и потом — говорит Л., — если что, так над нами будет меньше переборок. Бомбят. Стены трясутся. Мама проснулась утром под этот звук: доченька, это что, война? Маме девяносто, она помнит войну.

Я не знаю, как это объяснить, говорит Л.: я стою у окна, бомбят, и я чувствую тошноту у себя в руках — они словно распухают от пальцев до локтей и их тошнит.

Я ходила, говорит, в бомбоубежище, оно у нас в подвале, подмела там немножко — а то там голубиный помёт и такое всякое. Мы с мамой туда не пойдём, но пусть будет почище.

Смотрю в окно, говорит, люди с узлами, чемоданами, кто может — бежит. Ну нам-то просто некуда, говорит.

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Дмитрий Беляков

заместитель главного редактора COLTA.RU

Это старый дом моих бабушки и дедушки на юге Киевской области, который я отчасти помню. Нарисовал папа на вафельном полотенце. В начале 70-х построили новый. В войну во дворе дома стояла женская зенитная батарея, совсем как в книге «А зори здесь тихие». Тогда убило девушку Зину. Брат, который теперь живёт там, сказал мне, что сегодня над ними снова пролетело что-то типа ракеты.

© 1970-е, Николай Беляков

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Михаил Ратгауз

заместитель главного редактора COLTA.RU,

редактор раздела «Общество»

я думаю о горе. об этом горе, которое можно все-таки разделить с другими. и что не каждое горе такое. что горе может разъединять, но может и соединять. и что в этом соединении лежат не свобода и не воля, но хотя бы ослабление боли, хотя бы утешение... я надеюсь на это

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Глеб Морев

редактор раздела «Литература»

Путин начал свою ночную речь с обращенных к Западу слов об «империи лжи». Не думаю, что это приколы спичрайтера. Это совершенно сознательная отсылка к знаменитой речи Рейгана об империи зла. Похоже, весь Путин существует в исторических проекциях и внутреннем полемическом диалоге с травматическим прошлым. Это пространство несовместимое с «бытовой» политической рациональностью. Отсюда, возможно, отмечаемый всеми алогизм и нерациональность его шагов.

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* * *

В новом коллективном видео Зеленского за ним — сорокалетние мужики, начальники Украины. Какой контраст с нашими старцами. Мертвые хватают живых, поистине.

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* * *

Часто вижу параллели между операцией НАТО в Югославии и войной с Украиной.

Но есть большая разница.

Операция НАТО была принципиально «постисторическая» — прицельные авиаудары по инфраструктуре (с предупреждением, как это делает и Израиль). Без ввода живой силы, что гарантированно увеличивает возможные потери в разы.

Путин демонстративно идет по самому архаическому варианту. В Украину вошли тысячи солдат и танков, идут уличные бои.

Никакая война сегодня невозможна без медиапроекции. Операция НАТО в проекции медиа выглядела (предусмотрительно) вегетариански. Никого особенно не трогают развалины офисных строений и заводов.

Иное дело — уличные бои в городах и танки на улицах. Именно эта картинка расходится сегодня по всему свету, делая русских париями.

Этот аспект был демонстративно проигнорирован. Человек, принимающий сегодня в России решения, живет в мире глубокой архаики.

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* * *

Медведев пишет истерический пост, где рядом упоминаются Толстой и возвращение смертной казни.

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* * *

Кажется, по России нанесли «постисторический» ядерный удар. Надо помнить, что все, что есть у РФ, это атомная бомба. Вполне историческая.

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* * *

Должен сказать, что едва ли не хуже отчаяния — надежда. Но мозг так устроен, что, несмотря на всё рацио, упорно живет и живет надеждой. Понимая одновременно, что ей, хоть и последней, суждено умереть.

(Про последние дни, проходящие в слежении за сводками с фронта)

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Денис Бояринов

редактор раздела «Современная музыка»

Во времена СССР в Украине было много самобытных групп, певших на родном языке, но первой добившейся всесоюзной и даже мировой известности была «Кобза».

Группа была создана в конце 1960-х студентами киевской консерватории, а возглавил ее учившийся на композитора Александр Зуев. Поначалу группа играла инструментальные обработки народных украинских песен, а фишка их была в том, что исполняли они их на электрифицированных бандурах и кобзах — собственных модификациях народных инструментов. В 1971 году «Кобзу» пригласили аккомпанировать эстрадной звезде Валентине Куприной, собиравшейся записывать пластинку на киевской студии «Мелодии». После прослушивания ансамблю предложили сделать собственный альбом, который стал первым украиноязычным лонгплеем в формате стерео, выпущенным в СССР.

Большая известность к «Кобзе» пришла в 1973 году, когда ансамбль занял третье место на Всесоюзном фестивале песни в Минске. Первое место заняли белорусские «Песняры», которые, как и «Кобза», соединяли фолк с рок-н-роллом. Киевскую группу, к тому моменту добавившую в состав электрогитары, показали по Центральному телевидению и она начала гастролировать по Союзу. А через год из группы ушел художественный руководитель и композитор Александр Зуев и «Кобза» двинулась по пути типичного советского ВИА. Они продолжили петь песни на украинском языке с использованием народных инструментов и в костюмах-вышиванках, но все-таки фолковая составляющая в их звуке истончалась, уступая место западным трендам — например, на диско-бас и синтезаторы (см. клип внизу). А в 1982-м «Кобза» стала первой советской группой, отправившейся на коммерческие гастроли в Северную Америку, а именно в Канаду, где группа имела большой успех среди украинской диаспоры. Кстати, «Кобза» существовала до недавнего времени, причем в нескольких вариантах — был официальный состав на городском бюджете Киева и «оригинальный», собранный музыкантами из первоначального состава.

Самым интересным мне представляется дебютный альбом «Кобзы», записанный в 1971-м — тот самый первый в формате стерео, в котором еще нет электрогитар, а фолка больше всего. Но и глобальных влияний там предостаточно: музыканты играют на электробандурах и босанову, и нечто вроде психоделического рока. А главное — как поют! И предлагают спеть вместе с ними: «Може ми — гості вам надокучили, Дуже надокучили та й набридли вже. Прийдемо завтра потішимо луче, Потішимо луче, веселіш буде».

Пожалуйста, остановите войну в Украине!

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Надя Плунгян

редактор раздела «Искусство»

Картина Анны Лепорской «Три фигуры» (1932–1934, ГТГ) с нарисованными глазами. 2021 © The Art Newspaper Russia

Смотрю новости и не могу не думать о том, что история с картиной Анны Лепорской была настоящим знамением военной развязки, коллапса постсоветского режима, связавшим все его части. Сам образ — две прозревшие младшие фигуры по сторонам центральной, незрячей, адресован нам, 30–40-летним — тем, у кого не было ни права голоса, ни общественного места в нулевые и десятые. Глаза им шариковой ручкой нарисовал инвалид первой Чеченской, который по случайности выжил почти единственным из своего полка — чоповец, охранник, еще один невидимка, чей образ жутко резонирует с сегодняшними кровавыми событиями.

Навстречу зажиточный хор среднего класса. Потребители и бенефициары бренда «русский авангард» требовали не то линчевать, не то сажать в тюрьму простака, испортившего дорогую вещь якобы по просьбе школьников (снова невидимая группа и еще мертвый Цой: «хотел солдат пройти мимо, но это было непросто»).

Контекст — сам коммерческий бренд «авангарда», за полвека затопленный мутными водами подделок и окруженный прочным кордоном экспертов, в свою очередь охраняющих разницу между простонародным и элитарным.

И где-то над этим, поверх: сам голос искусства, прозвеневший, как труба ангела — нежное, сюрреалистическое письмо-видение, направленное в будущее из сталинского Ленинграда.

Из времени, когда все надежды проваливались под лед, но слово могло разбить окно, черный квадрат открывал неизвестное надчеловеческое измерение, супрема превращалась в спутник Земли.

Письмо, достигающее этой черной минуты. Письмо, развернутое в небе.

Пусть мы осознаем, что у нас есть собственное будущее, как у слов и действий Малевича, Филонова, Лепорской, Ермолаевой. Пусть мы откроем свои глаза и ясно увидим реальность. Война должна остановиться. Мое поколение не может быть жителями двадцатого века. Мы проснемся за его пределами.

Кинешма, февраль 2022 года © Надя Плунгян

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Дмитрий Ренанский

редактор раздела «Театр»

Кадры из фильма «Загадка Рихтера», реж. Брюно Монсенжон © EuroArtsChannel / © EuroArtsChannel / YouTube

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