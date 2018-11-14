Cut it out: кино против цензуры

По инициативе Гете-института режиссеры из 21 страны сняли короткие фильмы, выступающие против нового ренессанса цензуры. Каждый фильм длится ровно 45 секунд, и в сети появились первые 14 картин, включенные в общий проект под названием Cut it out. Страны-участницы — Ангола, Босния и Герцеговина, Бразилия, Китай, Германия, Грузия, Великобритания, Индонезия, Израиль, Австрия, Филиппины, Польша, Румыния, Россия, Таиланд, Чехия, Турция, Венгрия, Франция, США и Вьетнам. Среди режиссеров — такие признанные имена, как Джей Пи Снядецки и Ави Мограби. Россию в проекте представляет Николай Наседкин.

В ближайшие недели на сайте Гете-института будут появляться новые работы. А пока вы имеете возможность посмотреть на Кольте те фильмы, которые уже обнародованы.

Темур Бутикашвили (Грузия)





Рейчел Ли Джоунс (США)





Ана Луиза Азеведо (Бразилия)





Ванг Во (Китай)





Анат Эвен (Израиль)





Айсун Бадемсой (Германия)





Джей Пи Снядецки (США)





Петр Вацлав (Франция)





Ави Мограби (Израиль)





Тхи Нгуен (Вьетнам)





Николай Наседкин (Россия)





Попо Фан (Китай)





Фил Маллой (Великобритания)





Диди Данкварт и Бастиан Клюгель (Германия)



