Что слушать в декабре — 2

1. «Пошлая Молли»«Очень страшная Молли 3. Часть 1»

«Я подарил тебе сердечко, ты ответила “ЛОЛ”» — «Пошлая Молли» кует железо, не отходя от кассы, выкатывая к концу года первую половину нового мини-альбома. Фирменная интонация на месте — обманчиво прямолинейные песенки о подростковой любви и страданиях, изумительно изящно балансирующие на грани эйфории и отчаяния, тупости и бахвальства, гитарного панк-жужжания и сияющей электрической попсы с автотьюном. Фокус в том, что математическая сумма приемов «Пошлой Молли» не совсем исчерпывает их творчество — что весь год узнают на собственной шкуре уже довольно многочисленные эпигоны группы, купившиеся на ту естественность, с которой любая отдельно взятая песня «ПМ» звучит прямой трансляцией из головы подростков. Все-таки Кирилл Бледный знает свой секретный ингредиент секретно-ингредиентного супа; возможно, он — в готовности вывести самого себя не только героем, но и посмешищем собственной песни (см. «Порнхаб Крисмас Клаб», смертельный номер конфликтующих интонаций, где чарующие слова «Кто тот неудачник — видимо, я, ехал в такси и все обрыгал» становятся поводом для чистой меланхолии). В общем, да — «пошлых молли» за последний год стало так много, что в музыкальных пабликах «ВКонтакте» уже завелся вполне реальный хэштег poshlaya molly rock. Но «Пошлая Молли» у нас по-прежнему только одна.

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