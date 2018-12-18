Записал альбом — что делать дальше?

Фантасты XX века грезили, что технологии освободят человека. В некоторых сферах нашей жизни это действительно произошло. Например, выпустить альбом и стать популярным сегодня может абсолютно любой. Без влиятельного продюсера, связей, внушительных финансовых средств и даже не выходя из дома — только с помощью домашнего компьютера, подключенного к интернету. Технологический прорыв внес значительный вклад в развитие российской музыкальной индустрии — доходы от продаж музыки растут, концертно-гастрольная отрасль тоже набирает обороты. Но пробиться на самый верх молодым артистам все так же сложно, в том числе по причине высокой конкуренции — и не только в талантах. Сегодня музыкантам необходимо обладать внушительным набором навыков и знаний, не относящихся к творчеству, и хорошо представлять себе, как устроен современный музыкальный бизнес.

По нашей просьбе кураторы и преподаватели курса Music Business в Moscow Music School составили краткую пошаговую инструкцию для музыкантов-неофитов.





Шаг 1-й. Не торопитесь выкладывать музыку в интернет

После того как ваши песни уже увидели свет, задаваться вопросом, что делать дальше, чтобы их услышало как можно больше людей, бессмысленно. Лучше все спланируйте заранее.

Евгений Меркушев

партнер музыкального агентства Music Development Russia, которое занимается менеджментом молодых российских артистов и продвижением российской музыки на международном рынке

Выпуск нового материала — важнейший элемент в стратегии развития музыкального проекта, вокруг которого строится дальнейший план работы — промокампания и концертный тур. Если сингл или альбом выпущен просто ради факта появления в сети, то возможности по его продвижению уже упущены. Успех релиза по большей части зависит от заранее подготовленного плана действий, которые предваряют и сопровождают выход альбома «в свет».

За несколько месяцев до предполагаемой даты релиза (если вы выпускаете альбом — за полгода-год) необходимо поставить цели, которых хотелось бы добиться после выпуска, сформировать список задач, наметить план продвижения, выбрать дату и площадку для презентации. Цели должны быть реалистичными, включать в себя количественные показатели, которые можно измерить и проанализировать: например, количество проданных билетов на презентацию или предполагаемый объем прибыли от дистрибуции. Релиз для артиста — как зачетка для студента: сначала вы работаете на него, потом он на вас.





Шаг 2-й. Соберите команду и проработайте план

Ни у кого еще не получалось добиться успеха в одиночку, и исключения здесь лишь подтверждают правило.

Екатерина Бажанова

партнер музыкального агентства Music Development Russia, которое занимается менеджментом молодых российских артистов и продвижением российской музыки на международном рынке; преподаватель курса «Менеджмент артиста» в International Music Business School (Барселона)

Следующий шаг — выбор команды или распределение ролей внутри существующей (даже если вы — совсем молодой артист, вокруг наверняка есть люди, готовые помочь и взять на себя часть обязанностей ради большой цели). Далее приступаем к проработке каждого этапа плана.

— Распределение функциональных ролей внутри команды. Необходимо назначить team leader — ответственного за выполнение всего плана со всеми сроками.

— Разработка стратегического плана действий по принципу «цель / способ достижения / сроки / ответственные лица». План должен содержать контрольные точки, в которых происходит сверка ожиданий и реальности. В зависимости от результата «в точке» дальнейшее движение можно либо продолжать согласно плану, либо корректировать — на этот случай необходимо заранее продумать план Б как минимум.

— Кроме стратегии надо подготовить максимальное количество контента, который будет поддерживать релиз и продлевать ему жизнь: это обложка и история ее создания, пресс-релиз о группе и новом альбоме, фото артиста для афиш и рекламных материалов, видео (официальный клип, лайв-версия, бэкстейдж со съемок, репетиций, записи), мерчандайз и возможные спецпроекты по мотивам альбома. Также нужно продумать, как пролонгировать актуальность альбома в перспективе (выпуск ремиксов и бисайдов).





Шаг 3-й. Во время промокампании уделите наибольшее внимание социальным сетям и онлайн-магазинам

Умение работать с соцсетями и интернет-витринами сейчас играет критически важную роль в продвижении новой музыки.

Владимир Юрченко

маркетинг-менеджер по международному репертуару Warner Music Russia

Выпуск нового релиза предполагает подготовительную работу, от которой зависит его судьба. Это и определение аудитории, каналов связи с ней, и в целом план работы по промо и маркетингу.

В современных реалиях важно четко понимать, какая цифровая площадка становится главной для вас, так как работа по маркетингу с прицелом на Apple Music отличается от работы с «ВКонтакте», а работа с YouTube Music — от работы с Bandcamp и так далее.

Представим, что вы — начинающий рэп-артист без активных соцсетей со сформированной аудиторией. В этом случае лучше сфокусироваться на работе во «ВКонтакте» и весь маркетинговый бюджет направить на развитие собственного паблика и продвижение поста с новыми песнями доступными во «ВКонтакте» инструментами. Ко второму релизу у вас, возможно, появятся сильная фанатская база, любовь блогеров и редакторов The Flow.

Другой пример: вы — инди-рокер, и у вас международные амбиции. Ваш трек, загруженный на Bandcamp (или, как вариант, SoundCloud) год назад, неожиданно продался хорошим энным тиражом. Обязательно нужно новый релиз грузить туда, выкачивать данные покупателей первого трека, добавлять туда мерч, запускать таргетированную рекламу с соответствующими настройками, искать тематические блоги, которые как раз любят использовать виджеты Bandcamp/SoundCloud.

Также должен быть определен фокусный трек из нового релиза, который будет предлагаться партнерам в плейлисты и на который будет делаться упор. Грубо говоря, сингл, хотя это понятие сейчас приобретает несколько другие характеристики. Как это сделать? По большому счету, это интуитивный процесс, но есть несколько базовых вещей, которые нужно понимать и которые помогут определиться: выбрать трек для клипа — в 90% случаев это именно тот трек, на котором нужно концентрироваться; определить, на какой аудитории вы фокусируетесь — массовой или фанатах, рассчитываете ли на радио, в какие плейлисты метите (жанровые или мейнстрим).

Непосредственно после релиза главное — не терять время, на первые дни должен приходиться самый массированный удар в промо. Через неделю уже выйдет другая волна релизов, и ваш тотчас перестанет быть новым, соответственно, важнейший фактор продвижения — новизна — будет уже потерян и придется выезжать на чем-то другом.





Шаг 4-й. Запланируйте презентацию релиза и гастрольный тур

Выход вашего нового альбома уже запланирован, соцсети уже пополняются лайками, перепостами и новыми поклонниками. Значит, самое время думать о концертах.

Татьяна Журавская

исполнительный директор лейбла Елены Темниковой, букер Tele-Club и холдинга «Дом печати»

Концертная презентация нового материала — этим вопросом лучше озаботиться заранее, перед релизом, поскольку дальнейший процесс — во многом импровизация, к которой нужно быть готовым. Живое исполнение студийного материала всегда несет в себе риск несовпадения ожиданий аудитории, особенно если это первые концерты, но в то же самое время это один из лучших способов продвижения своей музыки. Чтобы ничто не отвлекало во время работы на сцене и все звучало «как надо», заранее сверяем готовность к гастролям по короткому чек-листу.

Определите состав музыкантов. Если у вас есть команда, с которой вы придумывали музыку и записывали ее в студии, — вопрос, скорее всего, решен. Если в записи альбома принимали участие сессионные музыканты или вы записали все сами, нужно искать тех, кто сможет сыграть на сцене то, что, слушая ваши песни, люди слышат в своих наушниках.

Составьте технический райдер. Вы должны знать, что вы имеете при себе для выступления, а что должно быть на концертной площадке.

Рассчитайте длительность концертной программы и ее сет-лист. Минимальный сет для клубного выступления — 40 минут; для сольного концерта программа должна быть 80—90 минут; фестивальное выступление в случае молодого артиста может длиться от пары песен до 30—40 минут.

Задумайтесь о сценографии. Попробуйте самостоятельно, но лучше при помощи профессионала продумать концерт как перформанс: декорации, расстановка музыкантов на сцене, последовательность треков, стиль и внешний образ музыкантов, речи во время пауз между треками и т.д. Помните, что «сториз», снятые зрителем во время концерта, увеличивают или уменьшают вашу известность — все зависит от зрелищности.

Найдите площадку для выступления. Здесь важно свои амбиции и желания соотнести с размером вашей аудитории в городе. Оценить ее можно несколькими способами.

— Воспользоваться поиском по участникам в вашей группе во «ВКонтакте»: выбрать конкретный город и понять, сколько человек оттуда состоит в сообществе. Учтите, что на концерт дойдут не все — в лучшем случае стоит рассчитывать на половину из них.

— Изучить статистику запросов в Яндексе. По названию коллектива или альбома можно получить детальный анализ запросов как в целом по России, так и по отдельным городам и регионам. Есть возможность задавать временные рамки и другие настройки.

Запланируйте sold-out. Если выбрать площадку заведомо меньше размеров аудитории, можно недополучить денег, но получить аншлаг и таким образом обратить на себя внимание промоутеров и других площадок.

Запустите продажу билетов. Рекомендуемый минимальный срок с момента старта продаж до концерта — два месяца. В вопросе выбора партнера для продажи билетов масса нюансов. Кто-то дает больше возможностей для аналитики продаж: например, «Телекасса», Radario, Qtickets. Но иногда, особенно начинающим группам, важен и тот факт, что часть билетных операторов дает денежный аванс (например, Яндекс, Ponominalu и др.), который необходим для внесения аванса за аренду площадки и на рекламу.

Планируйте тур. В тур лучше ехать, когда есть запрос извне и начинают поступать звонки и письма из городов с предложениями выступить. Хотя бы несколько «входящих» заявок с хорошими условиями позволяют построить «скелет» тура, на который уже можно наращивать соседние города.

Если тур-менеджера вы еще не завели, то гастроль по стране — самое время, когда это стоит сделать. Если после регионального тура он останется с вами, можете считать, что жизнь удалась.





Шаг 5-й. Проконсультируйтесь с юристом по авторскому праву

Александра Шульц

юрист, с 2016 года занимается частной практикой и консультированием представителей креативных индустрий — артистов, менеджеров артистов, авторов произведений, промоутеров, цифровых сервисов по распространению музыкального контента и т.д.; защищает интересы российских поп-артистов и промоутеров в судебных спорах с рекорд-лейблами и с РАО

Если вы не уверены, что полностью владеете авторскими правами на свои произведения и смежными правами, — лучше не издавайте их.

Вы — автор текстов и музыки всех песен на релизе: означает ли это, что вы являетесь единственным владельцем авторских и смежных прав? Да, но не обязательно. Возможны неочевидные для вас ситуации.

— Самая распространенная: музыканты записывают песню на студии, звукорежиссер (аранжировщик) — их друг или просто хороший знакомый, и никакие документы не оформляются в уверенности, что, если потребуется, их всегда можно подготовить.

— Другой случай — использование различных битов и сэмплов в треках. Внимание!!! Биты, сэмплы и прочие звуковые примочки являются сами по себе объектами авторских прав.

— Еще пример: в треке есть бэк-вокал, который воспринимается как «безликий», и поэтому кажется, что он не заслуживает какого-либо специального оформления. Вместе с тем даже «безликий» бэк-вокал — это исполнение, объект смежного права, и просто заплатить бэк-вокалистам гонорар недостаточно, необходимо формально получить права.

Несоблюдение формальностей может иметь очень неожиданные последствия. Самое простое — вы не сможете лицензировать ваше произведение в рекламе или кино, а зачастую и просто отдать паблишеру или дистрибьютору. Юристы проведут проверку наличия у вас всех прав и наложат вето на сделку, если у вас нет лицензии на какую-либо составляющую трека. А с участниками записи у вас уже нет связи, а возможно, вы даже и не знаете их имен. Или совсем страшный сценарий: в треке используется неочищенный сэмпл, трек лицензируется в рекламе, и счастливый (конечно, счастливый!) правообладатель предъявляет рекламодателю иск, а рекламодатель затем вам, причем в размере не только компенсации, но и убытков в связи со снятием рекламы с ротации.

Поэтому главный совет: пока вы готовите к выпуску новый релиз — изучите его под микроскопом на предмет задействования объектов авторских и смежных прав и, пока у вас еще не прервалась коммуникация с участниками, оформите передачу прав.

Не обязательно готовить многостраничные документы, достаточно отразить ключевые параметры: отчуждение/лицензия, какая лицензия (исключительная/неисключительная), срок лицензии, территория. В договор с аранжировщиком целесообразно включить так называемое заверение об обстоятельствах, а именно о том, что в трек не включались чужие объекты авторских прав без оформления лицензии. Здесь же вы можете предусмотреть санкции за ложность заверения: неустойку, возмещение убытков.





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