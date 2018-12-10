Новый порядок

Поп-музыка всегда была голосом социальных изменений — в том числе в таких сложных вопросах, как сексуальность и гендерные отношения. Со времен Ареты Франклин и Дэвида Боуи ничего не изменилось: наиболее смелые музыканты и артисты задаются вопросами, где проходит граница нормы в отношениях полов и каким будет сексуальное будущее человечества. Дальше — восемь таких героев из XXI века.

1. Anohni

Певица Anohni была рождена в Великобритании как Энтони Хегарти и под этим именем успела прославиться вместе с ансамблем Antony and the Johnsons и даже дважды выступить в Москве. С самого начала карьеры Энтони Хегарти не скрывал, что физическая оболочка мужчины ему не подходит, а, напротив, декларировал это в каждой нетрадиционной балладе. Пел своим уникальным вибрато: «Когда я вырасту большим, я буду прекрасной женщиной, но пока я — маленький мальчик» — и инициировал проекты в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества. Его фильм-концерт «Turning», снятый в 2006-м режиссером Чарльзом Атласом и рассказывающий истории нью-йоркских транссексуалов и трансгендеров, — вдохновенная и вдохновляющая греза о женщине будущего, которая не привязана к физиологии.

Отказавшись от мужского имени и от какой-то части аудитории, Anohni изменила темы песен (теперь ее заботит не только личное — проблемы трансгендеров, но и общественное — гонка вооружений и глобальный экоцид) и звуковую стилистику (утонченные акустические аранжировки для камерного ансамбля были замещены футуристическими электронными битами). Но главное — удивительный, редкий голос остался. В 2016-м Anohni стала второй в истории «Оскара» номинанткой-трансгендером (за песню «Manta Ray» к фильму «Racing Extinction»), но бойкотировала церемонию, поскольку оргкомитет премии не предложил ей на ней выступить, зато пригласил рок-мачо Дэйва Грола из Foo Fighters. «Американский капитализм использует системы социального угнетения и ограничивает права трансгендеров и транссексуалов, чтобы уничтожить наши мечты и сокрушить дух», — заявила Anohni в письме, объясняющем ее бойкот.

Anohni — «Miracle Now»