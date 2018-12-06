Что слушать в декабре

1. Вася В.«Триумф»

Царь Василич пришел нам напомнить о величии старой школы — новый рэп-альбом Васи Васина благополучно имеет в виду более-менее все современные звуковые тенденции русскоязычного рэпа и выдержан в благородно-старомодном ключе. Играя насквозь знакомую (но до сих пор хорошую) роль обаятельного раздолбая, Васин проповедует джентльменски-старомодные ценности, понятные сразу из названий треков — «Один за всех», «Миру мир», «В рэпе надо отвечать за свои слова». «Девчонки, мальчишки, прекрасен наш союз» — Васин первый готов признать, что его тексты, пересыпанные обаятельно-несмешными шуточками, ленивыми жаргонизмами и лексикой сообразительного школьника 90-х, одинаково способного сойти за своего и во дворе, и в библиотеке, не стоит принимать слишком всерьез; но эта несерьезность дает Васину отличную возможность временами неожиданно фокусировать свой как бы расслабленный флоу на важных вещах. «Мир, бро, зарой топор войны, зачем ты надел камуфляжные штаны?» — строчка ужасно смешная, но из набора таких вот вроде бы немного дурацких на поверхностный взгляд наблюдений вырастает самое правильное и внятное антивоенное выступление недавнего времени «Миру мир» (еще и объединяющее в одном треке Децла и Машу Макарову). Переваливаясь этак вразвалочку между шутейными зарисовками и серьезными темами, Васин в результате умудряется выступить одновременно в качестве и короля, и шута — что вполне оправдывает название этой пластинки.

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