Что слушать в ноябре — 2

1. «Обе две»«План побега»

Кате Павловой, кажется, действительно нужен план побега — а то вечеринка имени группы «Обе две» начинает стремительно терять в крутости. Если предыдущий миньон «Радости страсти» еще можно было описать в терминах топтания на месте, то «План побега» — уже явное начало кризиса; послушайте только эти нелепые синтезаторы в припеве концертного фаворита «Чудеса». «План побега» звучит собранным на скорую руку, без особого плана — даже названия некоторых песен кажутся созданными, скорее, такими генератором случайных заголовков в духе Кати Павловой («Все романы», «Легкость и красота», серьезно?). Здесь много деталей — «Риск и страх» за три минуты разворачивается в почти что эпос в духе классиков конца 60-х, «Все романы» метят (и почти — почти — попадают) в широкоэкранную балладную эпичность а-ля Radiohead с томным пианино и хором искаженных манипуляциями голосов, но в то же время эта насыщенность воплощается странно плоским звуком, словно из набора первейших синтезаторных пресетов. Причем совсем недавно, на том же «Мальчике», движение в сторону пластмассового поп-звучания совершенно «Обе две» не мешало — а песни «Плана побега» в здешнем звуке оборачиваются незаконченными набросками. В концертной версии, вероятно, это будет звучать иначе.

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