«300 слов о том, как меняется климат»: результаты конкурса

Фестиваль «зеленого» кино Ecocup, который прошел в этом году при поддержке представительства ЕС в России, Фонда имени Генриха Бёлля и посольства США в России, а также литературная мастерская Litband при поддержке Movieband объявили конкурс текстов «300 слов о том, как меняется климат». В любом из существующих литературных жанров участники конкурса должны были отразить изменения в климатической картине мире — но на примере собственного опыта, собственной жизни. Организаторы пообещали, что на основе лучших текстов будут сделаны видео, — причем читать эти тексты предлагалось актерам.





В жюри конкурса вошли журналисты Эльвира Буханова и Станислав Кувалдин, а также бренд-менеджер компании Lush Варвара Афанасьева.

Всего на конкурс пришли 74 работы. В результате жюри выбрало три лучших текста, и еще два удостоились специального упоминания.

Участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбовской области, Бурятии, Смоленской области и других регионов писали о климате. При этом многие участники путали изменение климата с общими проблемами экологии — загрязнением рек, вырубкой леса, накоплением мусора. Тем не менее большинство авторов излагало собственный опыт, связанный с климатическими изменениями: чаще всего он был связан с отсутствием снега зимой или, наоборот, слишком сильными морозами. Что, конечно, неудивительно: экстремальные погодные явления действительно свидетельствуют о климатических переменах. Ученые полагают, что в ближайшее время их число значительно возрастет, а значит, и рассказов о том, как снег выпал летом, станет больше. Однако, как уточняют организаторы конкурса, задачей авторов было не только вспомнить о холодах или экстремальном тепле, но и попытаться создать вокруг этого историю, творчески осмыслить происходящее.

Как отметила один из членов жюри, журналист Эльвира Буханова, в присланных работах не было ни одной, которая содержала бы анализ происходящих перемен. Материалы, претендовавшие на научность, не содержали интересных локальных фактических данных.

Несмотря на это, на конкурс было прислано достаточно много сильных работ, и жюри было непросто сделать выбор.

По итогам лучшим стал рассказ Виктории Кравцовой «Темпельхоф». Автор родилась в Смоленске, а в настоящее время учится в Германии, поэтому сюжет ее «300 слов» разворачивается в немецком аэропорту.

Второе место получил текст Бианы Петте из Санкт-Петербурга «Цифры». Биане удалось на очень простых и понятных примерах показать, как изменение климата меняет привычные для нас вещи.

Третье место занял рассказ «Один в поле не воин». Оказалось, что это работа ученика четвертого класса Дениса Титова. Учительница дала детям задание на уроке, и два ее ученика написали тексты, которые были отмечены жюри как одни из лучших.

Специально упомянут был текст Ольги Хмары из Воркуты за прямые свидетельства изменения климата и искреннюю увлеченность автора.

Второе специальное упоминание получило произведение Яны Нориной. Яна учится на литературных курсах Litband и была отмечена за создание яркого трагического образа, связанного с климатическим переустройством мира.

Конкурс был поддержан также компаниями Lush Tverskaya Street и «IKEA Россия».





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