Что будет на фестивале Ecocup?

27 ноября в Москве откроется Ecocup — ежегодный международный фестиваль «зеленого» документального кино, который проходит при поддержке представительства ЕС в России. Кольта поговорила с Натальей Парамоновой, директором фестиваля, и Анастасией Лаукканен, его программным директором, о самых интересных мероприятиях и фильмах в этом году.

«Дело о шоколаде» — фильм открытия27 ноября, ЦДК. Начало в 18:00

Рассказывает Анастасия Лаукканен

Для открытия и закрытия мы отобрали самые зрительские фильмы. Мы, в принципе, на фестивалях стараемся сломать стереотип, что документальное экологическое кино — это что-то либо скучное, либо очень специализированное. Мы часто слышим вопрос «Как экологическое кино может быть интересно обычному зрителю?» Но, на самом деле, экологическое кино бывает очень разным: это может быть и триллер, и детектив, и даже романтическая комедия. Мы стараемся показать, каким интересным может быть экодок.





На открытии мы показываем фильм, сделанный как журналистское расследование, — «Дело о шоколаде». Это история трех журналистов из Нидерландов, которая произошла в 1990-е, когда только начали говорить об ответственности производителей, когда требования к тому, что нужно указывать на упаковке, стали намного жестче. И журналисты устраивали такие пранки: они звонили с включенной камерой и говорили: «Вот мы купили у вас телятину, а у вас в составе написана вода. А почему в составе телятины вода?» Потом они выяснили, что при производстве всего шоколада используется рабский труд. И решили сесть в тюрьму за то, что они способствуют рабскому труду, так как едят шоколад. Шутка затянулась, и они решили попробовать сами сделать шоколад, не используя рабский труд, и это оказалось намного сложнее, чем они думали.

Сразу после фильма на открытии будет дискуссия с представителями российского бизнеса «Как покупать и не испытывать чувства вины?» Мы пригласили компании, которые занимаются и кофе, и косметикой, и шоколадом; они расскажут, как они стараются отслеживать свои закупки.





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